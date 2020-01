23-Jähriger fährt an Polizeiabsperrung vorbei

Strafrechtliche Konsequenzen hat das Verhalten eines Autofahrers, der am Dienstagnachmittag nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 313 eine Polizeiabsperrung ignorierte. Wie die Polizei mitteilt, beachtete ein 23-Jähriger das mit blinkendem Blaulicht quer auf der Bundesstraße stehende Polizeifahrzeug und fuhr an diesem vorbei.

Streifenwagenbesatzung sollte während der Unfallaufnahme den Verkehr an der Abzweigung nach Boll ableiteten. Erst auf entsprechende Anhaltesignale einer Beamtin hielt der junge Mann mit einer Vollbremsung an. Nachdem ihm erklärt worden war, warum die Straße gesperrt ist, gab der Autofahrer wieder Gas und fuhr mit quietschenden Reifen in Richtung Unfallstelle weiter. Dabei musste einer der Polizisten zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden.

Pfefferspray kam zum Einsatz

Die Streifenwagenbesatzung fuhr dem Autofahrer hinterher und konnte diesen zur Rede stellen, als er an der Unfallstelle bei den Rettungsfahrzeugen anhielt und ausstieg. Der 23-Jährige reagierte jedoch sofort sehr aufgebracht, erhob die Fäuste und baute sich angriffslustig vor einem der Polizisten auf, heißt es in der Meldung weiter. Erst nach einem Gerangel und dem Einsatz von Pfefferspray konnte die Situation beruhigt werden.

Der junge Mann hat sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu verantworten.