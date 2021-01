22-Jähriger verursacht Unfall

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 6.15 Uhr in der Konrad-Heilig-Straße einen Auffahrunfall verursacht, teilt die Polizei mit. Der Mann fuhr auf ein Auto eines verkehrsbedingt haltenden 48-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.