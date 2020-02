22-Jähriger schwer verletzt

Im Leopoldswald bei Walbertsweiler ist am Montagnachmittag ein 22-jähriger Mann beim Aufarbeiten von Sturmholz schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14.45 Uhr brach ein unter Spannung stehender Baumstamm beim Zersägen in die falsche Richtung und schlug gegen den jungen Waldarbeiter. Der 22-Jährige, der die vorgeschriebene Schutzkleidung trug, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.