Mit drei Promille Atemalkohol musste ein 21-Jähriger die Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor. Grund für die Gewahrsamnahme war das aggressive und unkooperative Verhalten gegenüber den Beamten, nachdem der 21-Jährige gegen 19 Uhr am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf auf einen Linienbus eingeschlagen hatte. Der Mann war von mehreren Busfahrern aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mitgenommen worden, was er nicht akzeptieren wollte, und in Rage geriet.