Ein 20-jähriger Mechaniker hat sich bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag schwere Augenverletzungen zugezogen. Laut Polizei hatte der Mann es versäumt, vor Arbeiten an einem Hydraulikzylinder den Druck abzulassen, weshalb ihn gegen 13.15 Uhr eine geringe Menge Hydrauliköl mit Hochdruck an der Augenpartie traf. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann in ein Krankenhaus geflogen.