18-Jährige begeht Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otterswanger Straße hat am Montag gegen 17 Uhr die Fahrerin eines Ford ein geparktes Auto gestreift und ist im Anschluss geflüchtet. Der laut Polizeimeldung hierdurch entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und konnte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin notieren. Die 18-Jährige muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.