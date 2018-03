Am Ende einer langgezogenen Linkskurve ist am Sonntag ein 18 Jahre alter Toyotafahrer auf der L 201 zwischen Pfullendorf und Denkingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Kurz nach Mitternacht überfuhr er dabei einen Wegweiser und einen Leitpfosten. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an, der sonstige Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.