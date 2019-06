17-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Montagmorgen an der Kreuzung L207a und der K8270 bei Illmensee zugezogen. Das berichtet die Polizei Der junge Mann war gegen 7.45 Uhr auf einem Kleinkraftrad aus Richtung Denkingen unterwegs. Er wollte die L207a geradeaus in Richtung Krumbach überqueren, missachtete die Vorfahrt eines 25-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenprall stieß der Wagen noch gegen ein weiteres, an der Einmündung wartendes Auto. Bei dem Sturz verletzte sich der 17-Jährige schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt laut Polizei bei mehr als 5500 Euro.