15 000 Euro Schaden durch Zusammenstoß

In Pfullendorf ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Mühlesteigle gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Gegen 12.15 Uhr bog ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer von der Schillerstraße kommend in die Straße Mühlesteigle links ab und es kam zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden und bevorrechtigten 24-jährigen Toyota-Fahrer. Durch den Aufprall erlitt der Toyota-Fahrer leichte Verletzungen, der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 15 000 Euro.