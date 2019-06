13-jährige Radfahrerin ist schwer verletzt

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwoch beim Überqueren der Straße in Pfullendorf schwer verletzt worden. Ein 59-jährige Fahrer eines Kleinlasters fuhr die Otterswanger Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Im Bereich des Fußgängerüberwegs nach der Einmündung des Litzelbacher Weges in die Otterswanger Straße kam ihm die 13-jährige Fahrradfahrerin entgegen und überquerte am Fußgängerüberweg die Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Laster kam. Die Fahrradfahrerin trug keinen Helm, sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Am Laster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Fahrrad der Schülerin wurde irreparabel beschädigt.