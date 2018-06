Überreste der Silvesternacht werden rasch beseitigt

Ob knallende Frösche, feurige Bienen oder brummende Hummeln: Wo Silvesterfeuerwerk gezündet wird, entsteht auch Dreck. Damit das braune Schießpulver und die rotem Papierfetzen das Stadtbild nicht allzu lange trüben, säubern Mitarbeiter des Bauhofes die Straßen. Der Mehraufwand hält sich dabei in Grenzen – bis auf wenige Ausnahmen. „Alles ist aber absolut ruhig abgelaufen und es war eher weniger Dreck als in den vorangegangenen Jahren. Da wurde weniger geschossen. Ich bin am Tag nach Silvester schon mal über den Marktplatz gelaufen, da hat es ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld“, sagt Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp.

Auch Stadtbaumeister Michael Konerth-Schäferling ist dieser Meinung. Der Aufwand sei gering, der Bauhof kümmere sich immer direkt an den ersten Tagen des neuen Jahres darum. „Das ist wirklich marginal – das kann man gar nicht in Zahlen erfassen. Das geht mit der normalen Stadtreinigung einher“, so der Stadtbaumeister. Daher seien auch keine Mehrkosten entstanden. Zudem weiß er um gewissenhafte Bürger, die sich selbst um das Gröbste kümmern, den Rest wasche der Regen weg. An ein paar Stellen sammelten seine Mitarbeiter zudem per Zange die Überbleibsel der Neujahrsnacht ein. Nur an zwei Stellen der Stadt sei der Aufwand etwas größer gewesen. „Kräftig geschossen wurde am Stadtgarten und im Roßlauf oben“, erläutert Konerth-Schäferling. Im Roßlauf sah man bis zum Dienstag jedoch trotz der Aufräumarbeiten an einem kleinen Platz noch einige Spuren einer schießwütigen Gesellschaft. „Wir sind auch nicht überall. Aber im Laufe der Zeit kommen wir da hin und dann wird das Ganze auch noch weggeräumt“ sagt er und notiert sich den genauen Ort, „da gebe ich Bescheid und dann ist das auch weg.“

Das trübt jedoch nicht das gute Bild, das die Stadt bei den Aufräumarbeiten abgibt. Daher zeigt sich auch Hauptamtsleiter Rupp sehr zufrieden, besonders über das geringe Maß an gezündetem Feuerwerk in der Innenstadt. Trotz der gesetzlichen Vorgabe, die es seit einigen Jahren verbietet, in historischen Altstädten und in der Nähe von Kirchen, Altenheimen und Krankenhäusern Feuerwerk zu zünden, gab es einige Unverbesserliche. „Das mit der Böllerei in der Innenstadt ist ja jedes Jahr so. Das kann man nicht verhindern. Da gibt es immer ein paar Hirnies, die das nicht befolgen“, so Rupp und blickt bereits auf die nächste Silvesternacht. „Da kann man nur an die Vernunft der Leute appellieren, und das ist manchmal eben ein bisschen schwierig. Das muss sich vielleicht auch erst in den Köpfen unserer Bewohner breitmachen. Grundsätzlich wird das Feuerwerksverbot in der Innenstadt aber auch für Silvester 2013 gelten.“