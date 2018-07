Überholmanöver endet mit einem Unfall

Sachschaden von rund 16 000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf Höhe der Abfahrt Krähenried der Landesstraße 268 entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, war dort gegen 15.30 Uhr eine 61-jährige Mercedesfahrerin von Kleinstadelhofen in Richtung Pfullendorf unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links ab. Ein 54-jähriger Mercedesfahrer hatte derweil zum Überholen angesetzt und prallte im Einmündungsbereich gegen das Fahrzeug der 61-Jährigen.