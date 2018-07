Über 5000 Gäste feiern ein gelungenes Schlager-Festival

Mehr als 5000 Besucher haben beim Mallorca-Schlager-Festival „Seepark 6“ am Freitag und Samstag in Pfullendorf eine gigantische Party gefeiert. Bei Mallorca-reifen Temperaturen lieferten die 20 Künstler auf der Bühne ein mehr als 20-stündiges Programm ab. Die Legenden der Playa de Palma und der 90er-Jahre sorgten für ein unvergessliches Festival.

Unter den Live-Acts befanden sich Schlagerlegenden wie Michelle, Anna-Maria Zimmermann, Mia Julia und Ikke Hüftgold. Der Freitag war geprägt von einem Mix aus Schlager, Pop und Musik der 90er. Am Samstag waren dann ausschließlich die populärsten Partykracher aller Zeiten zu hören. Neben Lorenz Büffel, Willi Herren, Tim Toupet und Schäfer Heinrich heizten die Autohändler, Melanie Müller, Sabbotage und PS Alex den Fans so richtig ein.

„Rata, rata, ratatata – im Traktor vor mir fährt ein schönes Mädchen“: Schon von Weitem waren die Fans zu hören, die zur Musik von Schäfer Heinrich mitsangen. Die Stimmung bei den Festivalbesuchern konnte nicht besser sein. So nutzten Mädels aus dem Schwabenland, die für die Party aus Ulm angereist waren, den Abend für einen Junggesellinnenabschied. Stimmgewaltig und textsicher befanden sich in der Zuschauermenge auch die „Leimbacher Jungs“ aus der Nähe von Markdorf. „Hey, was geht ab, wir feiern die ganze Nacht: Das ist unser Motto für den Abend. Wir sind das erste Mal hier. Eine Super-Party!“ Da waren sich alle einig.

Jan und Manuel hingegen kamen schon zum dritten Mal für „Seepark 6“ nach Pfullendorf. Sie hatten sich mit ihrem Outfit bereits bestens auf den Abend vorbereitet und reisten aus Aulendorf mit aufblasbaren Pferden an. „Das beste an Seepark 6 ist, dass die Stimmung in Pfullendorf die gleiche ist, wie auf Mallorca – nur, dass man nicht hinfliegen muss“, meinten Martin und Jenny aus Villingen-Schwenningen, die schon im vergangenen Jahr mit dabei gewesen waren. „Unter freiem Himmel ist das hier richtig genial.“ Ihre Freunde Pierre, Felix und Daniel, alle aus Lindau, waren ebenfalls begeistert. „Die Leute sind alle gechillt, coole Musik, super Organisation“, schwärmten sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei.“

Dass sie auch beim nächsten Mal wieder mitfeiern wird, das steht auch für Nicole Stern aus Pfullendorf fest. Sie war bei der Schlager-Party bereits zum dritten Mal mit dabei. Ihre Freundin Sonja reiste extra aus Waiblingen an. „Wir waren schon am Freitagabend hier und singen heute bis in die späte Nacht die bekannten Mallorca-Hits mit“, sagten sie am Samstagabend. Unter den weiteren Fans befanden sich auch Jonathan und Elias aus Unlingen. Sie feierten zu zweit ihren Junggesellenabschied: Beide heiraten im kommenden Jahr. Auch ein kleiner Regenschauer am frühen Samstagabend tat der Partystimmung keinen Abbruch. Die Fans in sangen nach Aufforderung „Autohändler“ lauthals mit „We will rock you“ mit.

Festival-Veranstalter Sascha Steiger war bereits am Samstagnachmittag sichtlich zufrieden. Schließlich hatte er wieder einmal unter Beweis stellen können, dass es sich bei Seepark 6 um die größte Mallorca-Party in Süddeutschland handelt. Wie Steiger berichtete, nutzten viele Besucher das Campingangebot und freuten sich über das sonnige Wetter. „Ungefähr 1500 Camper befinden sich im Moment auf dem Campingplatz“, sagte Steiger. Er berichtete auch von mehr Getränkeständen im Vergleich zu den Vorjahren. Und so hätte die Party kaum besser laufen können: Tausende von Fans hatten Spaß, sangen und tanzten – und bewiesen den Stars, dass man in Pfullendorf richtig gut feiern kann.