Ärzte freuen sich auf neue Akutgeriatrie

Wie in jedem Jahr haben Bürgermeister Thomas Kugler und Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp am ersten Weihnachtstag dem Pflegeheim, dem Krankenhaus und dem örtlichen Polizeiposten einen Besuch abgestattet. Sie würdigten nicht nur die Leistung der Mitarbeiter, die das ganze Jahr über und besonders an den Weihnachtsfeiertagen ihren Dienst tun, sondern sprachen auch mit den Menschen, die in den Einrichtungen leben und arbeiten.

„Ich möchte herzlich danken“, sagte Kugler zu Spitalpflege-Chef Wolfgang Scheitler und dessen Mitarbeitern, die sich an den Feiertagen ganz besonders intensiv um die betagten Bewohner kümmerten. Es sei kaum noch üblich, dass Bewohner an den Feiertagen von ihren Angehörigen abgeholt werden, berichtete Scheitler. Das liege aber in der Regel nicht am Desinteresse der Angehörigen, sondern daran, dass, anders als früher, heute hauptsächlich Schwerstpflegefälle im Pflegeheim untergebracht seien, deren Betreuung in einer normal ausgestatteten Wohnung nicht möglich sei. „An Heiligabend sind viele Angehörige da gewesen und haben ihre Besuche gemacht“, sagte Scheitler.

Im der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses taten Chefärztin Dolores de Mattia und Oberarzt Taibi El Amrani gemeinsam mit den Schwestern und Pflegern Dienst. „Wir haben es über Weihnachten ein bisschen ruhiger, denn wir konnten vor den Feiertagen noch etliche Patienten entlassen“, sagte El Amrani. „Bis zum 24. Dezember waren wir voll.“ Zwei, die über die Festtage im Krankenhaus bleiben mussten, waren Peter Schröter aus Pfullendorf und Volker Dörfer aus Sigmaringen. Ihnen stattete der Bürgermeister einen kurzen Besuch ab und wünschte gute Genesung.

Im Krankenhaus war im zu Ende gehenden Jahr viel zu tun. „Wir hatten nicht mal das übliche Sommerloch, sondern mussten die Operationskapazitäten voll nutzen“, sagte De Mattia. „Wir freuen uns auf die Geriatrie, sie passt gut zu unserem Portfolio“, erklärte sie weiter. Nachdem die SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen mit Chefarzt Silviu Saru einen qualifizierten Leiter der Akutgeriatrie gefunden hätten, werde nun Anfang des neuen Jahres mit den baulichen Maßnahmen begonnen. 16 bis 20 Betten vorwiegend in Einzelzimmern seien geplant. Umgebaut würden die Nasszellen, die behindertengerecht ausgestattet werden. Außerdem werde die Physiotherapie, die bei der Behandlung von älteren Menschen mit Mehrfacherkrankungen von großer Bedeutung sei, erweitert. „Für die Akutgeriatrie gibt es einen Kriterienkatalog, der Voraussetzungen wie Rundumbetreuung, Schmerztherapie oder medikamentöse Einstellung beinhaltet“, sagte De Mattia. Sie und El Amrani rechnen damit, dass die neue Abteilung spätestens im Juli eröffnet wird. „Für uns ist das eine erfreuliche Entwicklung, auf die wir lange gewartet haben“, sind sich die beiden Ärzte einig.

Parkgebühren beim Krankenhaus angesprochen

Thematisiert wurde auch die Parkgebühr, die die SRH Kliniken für den Pfullendorfer Krankenhausparkplatz einführen wollen. „Darüber wird erst im nächsten Jahr entschieden“, sagte der Bürgermeister. „Voraussichtlich wird sie mit der Eröffnung des neuen Parkhauses am Klinikstandort Sigmaringen eingeführt.“

Auf dem Polizeiposten hielten am Vormittag des ersten Weihnachtstags Leiter Christian Zielke und seine Kollegin Andrea Klein die Stellung. Dort ist man, so Zielke, derzeit personell am „Existenzminimum“, auch, weil die Kollegen für zwei erkrankte Beamte einspringen müssen. „Es ist immer was los“, berichtete Zielke von den Einsätzen in der vorangegangenen Nacht. So musste unter anderem ein heftiger Geschwisterstreit mittels eines Platzverweises beendet werden.

Bereits am Vormittag des Heiligabends beschäftigte die Polizisten die Beschädigung des Baustellenzauns in der unteren Hauptstraße, und im Gewerbegebiet Hesselbühl wurde eine Straßenlampe umgefahren. Zum Dauerthema Drogen sagte Zielke: „Man hat das Gefühl, dass das Drogenproblem bei Jugendlichen breiter wird und dass das Unrechtsbewusstsein nicht da ist.“

Erfreulich sieht die Bilanz des Polizeipostens bei den Einbrüchen aus. „Wir haben in diesem Jahr einige einheimische Einbrecher dingfest machen können“, berichtete Zielke. Wohl auch deshalb sei die Stadt in den vergangenen Wochen vor Einbrüchen verschont worden. Er sprach auch über das Reggae-Festival im Seepark im August, dessen Absage für die Zukunft große Wellen in der Bevölkerung geschlagen hatte. „Es war auch, weil die Security ihren Aufgaben nicht vereinbarungsgemäß nachgekommen ist, eine große Herausforderung für uns.“ Zielke und seinem Team dankte Bürgermeister Kugler für die gute Zusammenarbeit.