Älbler tanzen bis in den Morgen

Fasnacht nach guter alter Sitte und Brauch hat bei der Pfullendorfer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins eine lange Tradition. Entsprechend gut besucht war der Älblerball mit über 50 närrisch kostümierten Gästen. Eröffnet wurde der Abend vom Ehrenvorsitzenden Berthold Ruther mit einer schwungvollen Polonaise.

Durch den Abend führte seine Majestät Charly von Fehrenbach und Ehrenzunftmeister. Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm, das unter der Regie von Sigrun Dinter vorbereitet und geleitet wurde. Nach einem humorvollen Einführungslied folgte ein Sketch von Monika Volk und Claudia Grünkemaier. Eine Sondereinlage bot Karl Frei, der mit seinen 91 Jahren immer noch das Programm bereichert, mit dem Lied über den Räuberhauptmann Veri. Wie ein Besuch beim Doktor von einem schwerhörigen Patienten und einer Putzfrau zu Missverständnissen führen kann zeigten Brigitte Wurst und Hildegard Ruther.

Was Sex und das Geschirrspülen voneinander unterscheidet, boten Claudia Grünkemaier, Monika Volk und Hildegard Ruther bei einem Eheberater. Marianne Nipp und Sigrun Dinter demonstrierten, wie man in einer Gerichtsverhandlung, in der es um Alimente geht, als Taubstummer mit Melodien auf dem Akkordeon antworten kann.

Einen guten Abschluss nach dem Motto des Abends „Alpenrock beim Kaiserhock“ zeigte, die Älblerfrauen nach der Melodie des Stücks „Rock mi heut Nacht“. Für eine gute musikalische Begleitung war, wie in den Vorjahren, wieder Reinhold Hospach ein Garant. Dass die Älbler und ihre Gäste das Tanzen nicht verlernt haben konnten, zeigte die Tanzfläche, die bis in die frühen Morgenstunden voll war.