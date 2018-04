Vorsitzender schwört Verein auf Fest zum 100-jährigen Bestehen ein

Bei der Generalversammlung des Liederkranzes Otterswang im Gasthaus Stern sind der stellvertretende Vorsitzende Paul Eisele und Kassierer Dieter Schubert einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt worden.

Vorsitzender Thomas Braun konnte eine fast vollzählige Sängerschar sowie Ortsvorsteher Karl-Anton König und zwei Vorstandsmitglieder des ASV Otterswang begrüßen. Der Ehrendirigent Arthur Kolb eröffnete die Versammlung musikalisch. Der 2017 neu ins Amt gewählte Vorsitzende Braun blickte in seinem ersten Jahresbericht auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Ein Konzert anlässlich Maria Himmelfahrt in der Otterswanger St.-Oswalds-Kirche bildete den musikalischen Höhepunkt.

In einer Vorschau schwor er die Sänger auf die bevorstehenden Auftritte in Marbach und in Altshausen ein. Er wies auch darauf hin, dass der Verein im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern wird und rief die aktiven Sänger dazu auf, sich Gedanken zu machen, in welcher Weise das Jubiläum gefeiert werden soll.

Treue Probenbesucher

Schriftführer Andreas Kuhm berichtete, dass im vergangenen Jahr insgesamt sieben Auftritte stattgefunden haben. Der Liederkranz sang unter anderem bei einem musischen Abend in Königseggwald, bei mehreren Geburtstagen und wirkte beim Otterswanger Kinderferienprogramm mit. Wichtig für die Auftritte aber waren die Proben: Hier zeichneten sich vor allem Gerhard Hohl, Siegfried Wachter und Helmut Sträßle aus, die die Proben am zuverlässigsten besucht haben. Der im vergangenen Jahr neu gewählte Kassierer Dieter Schubert erläuterte in einem detaillierten Vortrag die Finanzlage des Vereins. Der Liederkranz hat grundsätzlich sehr solide Kassenverhältnisse. Allerdings wurde im vergangenen Vereinsjahr mehr ausgegeben als eingenommen.

Für ihr Engagement wurden Anton Groß, Gerhard Hohl, Gerhard Laux und Konrad Herrmann ausgezeichnet. „65 Jahre in einem Chor zu singen - das ist eine absolute Ausnahme“, sagte der Vorsitzende Braun. Anton Groß hat das geschafft und ist ausgezeichnet worden. Er ist das letzte aktive Vereinsmitglied, das beim Neustart des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1953 dabei war. Bei seiner Ehrung sagte er: „Wenn ich gesund bleibe, singe ich weiter.“

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden zudem Gerhard Hohl und Gerhard Laux geehrt. Hohl erfasst seit vielen Jahren den Probenbesuch und ist Notenwart. Laux engagiert sich als erster Tenor. Seit 20 Jahren singt Konrad Herrmann beim Liederkranz mit. Vom Ausschussmitglied bis zum Vorsitzenden hat Konrad Herrmann bereits viele Ämter beim Liederkranz inne.