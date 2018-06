Sprachheilkindergarten zieht von Otterswang nach Rengetsweiler

Seit fast 15 Jahren gibt es den Sprachheilkindergarten am Schulweg in Otterswang, doch jetzt muss die Außenstelle des Hör-Sprachzentrums Wilhelmsdorf dem neuen Dorfgemeinschaftshaus Platz machen – obwohl noch gar nicht feststeht, wann es gebaut wird. Und ob überhaupt. Eine neue Bleibe hat der Kindergarten in Rengetsweiler gefunden.

Wieland Haney, Leiter des Schulkindergartens Wilhelmsdorf, zu dem die Außenstelle Otterswang gehört, sieht den Umzug trotz der Diskussion um das neue Dorfgemeinschaftshaus gelassen. „Die Bausubstanz im bestehenden Gebäude ist relativ marode, deshalb war schon länger klar, dass eine Sanierung ansteht“, sagt Haney. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Pfullendorf dem Sprachheilkindergarten den Mietvertrag gekündigt, weil das Gebäude abgerissen und durch ein neues Dorfgemeinschaftshaus ersetzt werden soll. Seit ein Antrag der Stadt auf 500000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) abgelehnt wurde, wackelt allerdings die Finanzierung des neuen Gebäudes. Die Stadt sagte den Baubeginn ab, die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich dafür aus, im kommenden Jahr noch einmal Fördergeld zu beantragen. Bis dahin passiert wohl erst einmal nichts.

„Ende Juli läuft unser Mietvertrag aus. Bis August werden wir umgezogen sein“, sagt Wieland Haney. Er betont die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Pfullendorf bei der Suche nach einer neuen Bleibe. „Die Zusammenarbeit mit Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp und Bürgermeister Thomas Kugler war bestens“, sagt Haney. „Wir haben uns offen ausgetauscht und ich habe seitens der Stadt ein ganz großes Engagement gespürt, für uns eine neue Unterkunft zu suchen.“

Laut Hans-Jürgen Rupp ist die Stadt seit rund einem Jahr mit dem Sprachheilkindergarten im Gespräch, um einen neuen Standort zu finden. „Wir haben einige Alternativen angeboten und auch mal darüber nachgedacht, den Kindergarten ins neue Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren“, sagt Rupp. „Das hat sich von der Planung her aber als schwierig erwiesen“, sagt Wieland Haney. In der Diskussion seien auch Räume in Schwäblishausen und beim Kindergarten am oberen Tor gewesen. „Die Räume am oberen Tor waren unterm Strich zu teuer, mit Schwäblishausen hätte die Lage nicht gestimmt. Also haben wir im weiteren Umfeld gesucht“, sagt Haney. Dabei sei man auf den Kindergarten Sterntaler in Rengetsweiler gestoßen. „Da ist ein gutes Raumangebot vorhanden und die Umbaumaßnahmen werden auch keine Riesen-Aktion“, sagt Haney.

Die Kinder, die im Sprachheilkindergarten betreut werden, kommen aus einem Umkreis von zehn bis 15 Kilometern um Otterswang herum – unter anderem aus Aach-Linz, Meßkirch und Pfullendorf. „Mit dem neuen Standort in Rengetsweiler liegen wir also sogar noch etwas mittiger im Einzugsgebiet als jetzt“, sagt Wieland Haney. „Eine neue Unterkunft in Schwäblishausen hätte zu sehr am Rand gelegen, auch die Pfullendorfer Innenstadt wäre nicht ideal gewesen.“ Viele der Kinder werden mit einer Schülerbeförderung per Kleinbus zum Kindergarten gebracht, die der Landkreis Sigmaringen finanziert.

Ein Großteil der Mädchen und Jungen zieht nicht mit um ins knapp fünf Kilometer entfernte Rengetsweiler. „Die meisten Kinder scheiden nach diesem Kindergartenjahr sowieso aus“, sagt Wieland Haney. „Nur fünf oder sechs kommen mit nach Rengetsweiler. Für die einen werden sich die Beförderungszeiten etwas verkürzen, für die anderen etwas verlängern.“

Dass der Sprachheilkindergarten nun in den Meßkircher Teilort Rengetsweiler zieht, ist aus Hans-Jürgen Rupps Sicht „auch deshalb kein großer Beinbruch, weil wir selbst ja auch noch einen Schulkindergarten für besonders förderungsbedürftige Kinder betreiben“. Möglich ist außerdem, dass der Sprachheilkindergarten auch in Zukunft in Pfullendorf präsent sein wird. „Es gibt zumindest Überlegungen, in Pfullendorf weiterhin einen Sprachheilkurs anzubieten“, sagt Wieland Haney.