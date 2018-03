Osterleckereien aus 150 Kilo Schokolade

Davon träumen alle Naschkatzen: Satte eineinhalb Kilo schwer ist der große Osterhase, den die Otterswanger Konditoren Dorothe und Christian Laux vor Ostern gießen. Neben diesem Prachtexemplar für ihre Osterausstellung stellen die beiden in den Wochen vor Ostern rund 800 Hasen und Häschen her, darunter auch ihre Spezialität, die Mandelsplitterhasen.

Bereits in der Konditorenausbildung haben Dorothe und Christian Laux ihre Liebe zum Chocolatierhandwerk entdeckt. Als Christian Laux dann die elterliche Bäckerei in Otterswang übernahm, erweiterte er folglich nicht nur um eine Konditorei, sondern auch um eine Schokoladenwerkstatt. Ein Drittel des Geschäfts bildeten die Schokoladen inzwischen, erzählt er.

Von September bis Ostern entstehen in der Werkstatt im Keller die süßen Naschereien, besonders viele davon vor Ostern. „Da haben wir Hochsaison“, sagt Christian Laux. „In den vier Wochen verarbeiten wir rund 150 Kilo Schokolade.“ Damit die insgesamt rund 800 Hasen und die Pralinen fürs Osternest rechtzeitig fertig werden, stehen Dorothe und Christian Laux an manchen Tagen bis zu acht Stunden in der Werkstatt.

Dort wird im ersten Schritt die Schokolade nach einem speziellen Verfahren flüssig gemacht. Durch einen Wechsel aus Erwärmen, Abkühlen und erneutem leichten Erwärmen erhalte die Schokolade eine kristalline Struktur, die für den Glanz und das Knacken sorge und dafür, dass sie sich aus der Form löse, erläutert der Konditor. Stundenlang wird dann gegossen. „Wenn die Schokolade flüssig ist und es läuft, dann unterbricht man nicht“, sagt Dorothe Laux. Und so werden aus flüssiger Vollmilch-, weißer und dunkler Schokolade Osterhasen in allen Größen und Formen, vom klassischen Hasen mit Korb über den Schmunzelhasen bis zum Häschen mit Hängeohren und zum Osterschäfchen.

Einer schielt immer

Neben den gegossenen Hasen stellt die Konditorin auch noch Eigenkreationen her, zum Beispiel ihre Mandelsplitterhasen. Dazu streicht sie Mandel-Schokomasse in runde Formen, verpasst diesen Köpfchen Ohren und malt ihnen ein individuelles Gesicht mit weißer und dunkler Schokolade. „Ich lasse jeden anders schauen, den einen nach oben, anderen nach unten – und einen lasse ich immer schielen“, erzählt sie. Wenn die Schokolade fest geworden ist, werden die Mandelsplitter- wie die gegossenen Hasen noch verpackt und mit einer handgebundenen Schleife versehen. Kindergartenkindern, die neulich der Werkstatt einen Besuch abstatteten, hat es beim Anblick all der Leckereien glatt die Sprache verschlagen. „Sie kamen herein, sahen die vielen Hasen und verstummten vor Staunen“, erzählt Dorothe Laux und lacht.