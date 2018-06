O-Town Gugge laden ein

Der MV Otterswang lädt am Samstag, 7. Januar, zum neunten Guggenmusiktrefen in die Halle Spieß nach Otterswang ein. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro. Jugendliche unter 16 Jahren erhalten keinen Einlass. Mit von der Partie ist auch in diesem Jahr ein „Best of Guggen“, verspricht der Veranstalter.Etwa die Blechrebellen Hoßkirch, die Seegumper Überlingen, Hedos Herwangen, Let’s Fetz aus Wald, die Champ’s aus Riedheim, die Guggenmusik Thalheim und die Sunshine Gugge Rohrdorf. Zwischen den Auftritten der Guggenmusiken sorgt DJ Keiler für Stimmung.