Zweiradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Hohenzollernstraße in Ostrach auf nasser Fahrbahn ins Schleuder gekommen und gestürzt. Als der Zweiradfahrer im Gegenverkehr einen Mercedes wahrnahm, dessen Fahrer sich zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet hatte und nach links in den Alemannenweg einbiegen wollte, bewertete der Fahranfänger die Situation so, dass er sich veranlasst sah, seine Yamaha abrupt abzubremsen. Dabei stürze er. Der 16-Jährige kam mit seinem Motorrad in Höhe der Einmündung zum Alemannenweg, neben dem wartenden Mercedes, auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten zur Behandlung seiner Schürfwunden und Prellungen ins Krankenhaus Pfullendorf. Er konnte es nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden am Leichtkraftrad beträgt etwa 300 Euro.