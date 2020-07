Zwei Schwerletzte nach missglücktem Überholmanöver

Zwei Schwerverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Ostrach und Spöck ereignet hat. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 26-jährige Fahrer eines Honda die Strecke in Richtung Ostrach und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen. Hierbei übersah er, dass Gegenverkehr kam. Daraufhin kollidierte der ausscherende Honda frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Durch den Aufprall wurden sowohl der 26-Jährige als auch der 52-jährige Dacia-Fahrer schwer verletzt. Zur Rettung des mutmaßlichen Unfallverursachers musste die alarmierte Feuerwehr das Dach des Honda abtrennen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, bei der auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, wurden die beiden Verletzten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße 280 musste im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer des Autos, der den 26-Jährige überholen wollte, setzte seine Fahrt fort, da er möglicherweise den Unfall nicht bemerkt hat. Die Polizei sucht ihn als Zeugen und bittet ihn ebenso wie weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich mit der Verkehrspolizei Sigmaringen, Telefonnummer 07571/10 40, in Verbindung zu setzen. Foto: Thomas Warnack