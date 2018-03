Zwei schwere Auswärtsaufgaben warten auf die Zebras

Das Osterwochenende wird heftig und arbeitsintensiv für Fußball-Landesligist FC Ostrach. Zwei wichtige Auswärtsspiele stehen an, in denen die Schwarz-Weißen unbedingt punkten müssen. Am Karsamstag reisen die Zebras zu einem Spiel des 24. Spieltags nach Kehlen (Sa., 15.30 Uhr) und am Montag (14.30 Uhr) geht es zum Nachholspiel zum Aufsteiger nach Heimenkirch.

SV Kehlen - FC Ostrach (Samstag, 15.30 Uhr), TSV Heimenkirch – FC Ostrach (Montag, 14.30 Uhr). - Nichts wurde es mit dem erhofften Punkt gegen Weiler. Zu stark war der Gast aus dem Allgäu. Am Ende musste sich Ostrach dem Tabellenzweiten zurecht mit 0:3 beugen. Beim SV Kehlen gilt es am Samstag nun die ersten Zähler des neuen Jahres 2018 zu holen. Der Gastgeber ist ebenfalls noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Nur einen Punkt holte die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl aus den letzten drei Partien. Mit 26 Punkten stehen die Kehlener derzeit noch auf dem sechsten Platz der Tabelle. Im Hinspiel trennten sich beide Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. In Kehlen wollen die Schwarz-Weißen ihre Serie fortsetzen, denn die bislang letzten drei Partien am Bodensee konnten die Ostracher gewinnen. Das weiß auch das scheidende Ostracher Trainerduo Simon Kober und Lukas Maier. Letzterer war mit der Leistung gegen Weiler nur teilweise zufrieden. „Nach der Auswechslung von Eugen Michel gab es ein Bruch in unserem Spiel“, sagte Maier nach der Partie. „Davor konnten wir die Partie offen halten.“ Eugen Michel wird auch in Kehlen fehlen. Seine Muskelverletzung ist wieder aufgebrochen, ein Einsatz ist unmöglich. Auch Christian Luib kann voraussichtlich erst zur 2. Halbzeit anreisen, denn er ist privat verhindert. Mit dabei ist wieder Simon Kober. Die Startelf wird sicherlich eine andere sein, auch weil das Trainerduo taktisch anders auftreten will und wird, wie gegen Weiler.

Richtungsweisendes Spiel

Am Montag steht dann das Nachholspiel in Heimenkirch an. Der Aufsteiger liegt momentan mit 21 Zählern auf dem zehnten Platz, nur einen Punkt hinter den Buchbühlkickern, dafür mit zwei Spielen mehr auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Simon Schnepf konnte bereits viermal in diesem Jahr antreten und dabei fünf Punkte holen. Nur gegen den VfB Friedrichshafen gab es eine knappe 0:1-Niederlage. Für den Gastgeber zählt ebenfalls jeder Punkt für den Klassenerhalt, deshalb werden die Heimenkirchener am Montag sicherlich keine Ostergeschenke verteilen. Man wird sehen, wer von beiden Teams das Spiel vom Samstag besser verdaut hat, denn der TSV Heimenkirch musste am Samstag beim FV Ravensburg II antreten.

Die beiden Spiele an Ostern sind für die Ostracher Kicker sicherlich richtungsweisend. Bei zwei weiteren Pleiten würden sich die Schwarz-Weißen auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.

Doch bekannt ist auch, dass speziell prekäre Umstände auf die Zebras eher beflügelnd wirken. So konnten sich die Ostracher in der Vergangenheit durch Kampfeswille und Teamgeist immer wieder aus schwierigen Situationen befreien. So soll es auch am Osterwochenende sein. Je nachdem wie die Partie in Kehlen endet, werden die beiden Trainer auf das Montagspiel reagieren. Ob dann auch Eugen Michel eventuell zumindest auf der Bank sitzt, werden Kober/Maier kurzfristig entscheiden.