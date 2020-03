Zusammenstoß in der Ostracher Straße

An der Einmündung der Sigmaringer Straße in die Ostracher Straße in Ostrach sind am Mittwochmittag ein Hyundai und ein VW nach einer Vorfahrtsverletzung zusammengestoßen. Gegen 13.25 Uhr bog eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin von der Sigmaringer Straße nach links in die Hauptstraße ab. Von rechts kam auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße ein Volkswagen, den die 31-Jährige übersah. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.