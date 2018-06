Wohnmobile können in Ostrach bald Strom tanken

In Ostrach soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Er soll in Burgweiler beim Fußballfeld an der Riedhalle entstehen. Der Ortschaftsrat Burgweiler hat den Plänen bereits zugestimmt. Punkten soll der Stellplatz vor allem mit seiner Lage, denn er bietet einen direkten Blick ins Pfrunger-Burgweiler Ried, und in der Nähe des Rieds gibt es auf der Gemarkung Ostrach bisher noch keine Wohnmobilstellplätze.

Überlegungen, einen solchen Platz in Ostrach einzurichten, gebe es bereits seit einem Jahr, sagt Manfred Essl, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Ostrach. „Im Sommer haben wir viele Flächen geprüft, zum Beispiel auch in Spöck und Waldbeu-ren“, berichtet er. Die Entscheidung sei schließlich für den Platz nahe der Grundschule in Burgweiler gefallen. Nun gehe die Gemeinde die konkrete Planung an.

Anschluss für Strom und Wasser

So wie es bisher aussieht, werden in Burgweiler bis zu vier Wohnmobilplätze geschaffen. Sie sollen recht einfach ausfallen. Die Camper sollen dort eine gewisse Grundausstattung, sprich Strom und Wasser, vorfinden. „Die Aufenthaltsdauer von Wohnmobiltouristen liegt in der Regel unter zwei Nächten“, sagt Essl. „Dann reicht es normalerweise, wenn es Strom und Wasser gibt.“ Die entsprechenden Anschlüsse müssen noch bereitgestellt werden. Die Gemeinde will die Arbeiten dafür im Frühjahr vergeben, sodass die Stellplätze schon im Frühsommer von den ersten Gästen genutzt werden können.

Die Gemeinde hofft, mit dem Angebot mehr Touristen nach Ostrach locken zu können. Die Klientel sei interessant. „Camper haben viel Zeit und geben Geld aus“, sagt Essl. „Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Wohnmobiltourist am Tag 40 Euro in der Gemeinde ausgibt, in der er sich gerade aufhält. Das können Einkäufe für den täglichen Bedarf, Restaurant- oder auch Friseurbesuche sein“, erläutert er. Hinzu komme, dass die Firma Tegos-Systeme, die ihren Sitz in Ostrach hat, sich auf die Herstellung von Türen, Klappen und Schließsystemen von Wohnmobilen und Caravans spezialisiert hat. „Viele ihrer Kunden fragen nach, ob sie in der Nähe noch eine Nacht bleiben können“, sagt Essl.

Immer steht ein Wohnmobil herum

Über den Sommer seien permanent Wohnmobile auf der Gemarkung Ostrach zu finden. „Irgendwo steht immer ein Wohnmobil herum“, sagt er. Regelmäßig komme es vor, dass eines zum Beispiel auf dem Herbert-Barth-Platz parke oder in Burgweiler an der Schule oder an der Freilichtanlage des Grenzsteinmuseums. Doch gerade am Wanderparkplatz am Grenzsteinmuseum ist das Abstellen von Wohnmobilen überhaupt nicht erlaubt. „Das wollen wir künftig etwas lenken, indem wir die Stellplätze zur Verfügung stellen“, sagt der Wirtschaftsförderer.

Zunächst einmal will die Gemeinde beobachten, wie dieses Angebot angenommen wird. „Je nachdem, wie stark die Stellplätze frequentiert werden, werden wir darüber nachdenken, ob sich ein größerer Standort lohnen würde“, sagt Manfred Essl.