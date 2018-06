Wirtschaftsförderer legt im Sommer los

Voraussichtlich im Juli wird Manfred Essl die Arbeit als hauptamtlicher Wirtschaftsförderer in Ostrach aufnehmen. Der Gemeinderat hat sich bei seiner Sitzung am Montagabend in nicht öffentlicher Besprechung für den 53-Jährigen entschieden und den Ostracher anschließend vorgestellt. Insgesamt hatten sich 29 Personen für die neu geschaffene 60-Prozent-Stelle bei der Gemeindeverwaltung beworben, in der engeren Auswahl waren letztendlich noch zwei Kandidaten.

„Er wird im Rathaus sein eigenes Büro beziehen, aber natürlich vor allem auch raus in die Betriebe gehen“, kündigte Bürgermeister Christoph Schulz an. Essl übernimmt die Aufgabe der Wirtschaftsförderung von Klaus Walther, der dies bislang ehrenamtlich gemacht hatte. „Mein Ziel ist es, zentraler Ansprechpartner für Unternehmen, Handel und Dienstleister zu werden“, sagte Essl. Neben der Wirtschaftsförderung als Schwerpunkt sieht er auch Landwirtschaft und Tourismus als seine Aufgabengebiete an. „Diese drei Bereiche bilden in Ostrach ein Dreieck und das muss gleichschenklig weiterentwickelt werden“, erläuterte Essl. Als Vorteil sieht er, dass Ostrach seit einigen Jahrzehnten sein Wohnort ist. „Das erleichtert es mir, schnell in die Aufgabe reinzukommen.“

Erfahrungen bringt der Ostracher durch seine bisherige Tätigkeit mit. Noch arbeitet Essl in Luxemburg als Vertriebsleiter für einen großen deutschen Konzern. „Künftig mache ich für die Gemeinde das, was ich bislang für das Unternehmen mache: andere davon zu überzeugen, dass eine Investition Sinn macht“, sagte Essl. Dies gelte sowohl für neue Interessenten als auch für die bestehenden Betriebe. Er sehe sich als Kümmerer, der für die Gemeindeverwaltung zudem eine Lotsenfunktion übernehme. Großen Wert lege er auf Kommunikation. So werde es zu seinen ersten Aufgaben gehören, die Kontakte zwischen Gemeinde und Unternehmen sowie überregionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung auszubauen.

Auch Außendarstellung und Marketing gehören zu Aufgaben

Dies erhofft sich auch Bürgermeister Schulz von seinem neuen Mitarbeiter. „Eine enge Zusammenarbeit etwa mit Betrieben sowie dem Handels- und Gewerbeverein gehört zu unseren konkreten Erwartungen“, sagte Schulz auf Anfrage der SZ. Aber auch eine Übersicht zu leerstehenden Gebäuden, die Außendarstellung der Gemeinde und Marketing zählt er zu den Aufgaben des Wirtschaftsförderers.

Essl ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Tätigkeit fernab der Heimat, freut er sich auch privat, nun eine Aufgabe quasi vor der Haustür zu haben. „Ich suche hier aber gewiss kein Ruhekissen, nur für meine Familie und mich mehr Lebensqualität“, sagte Essl.