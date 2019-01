Wetterdaten begeistern Vater und Sohn

Ob Hitze, Frost oder Dauerregen – das Wetter ist eigentlich immer ein Thema. Franz und Christian Fischer aus Ostrach wollen es aber genauer wissen und sammeln mit modernen Messgeräten allerhand Daten. Mittlerweile liefern Fischers diese aus Ostrach auch an Roland Roth von der Wetterwarte Süd, damit dort die Informationen etwa für Vorhersagen verwendet werden können.

Angefangen hat das Hobby mit der privaten Wetteraufzeichnung vor rund elf Jahren. Zu seinem 50. Geburtstag bekam Franz Fischer eine Wetterstation, die er mit seinem Computer verbinden konnte. „Ich hatte den Wunsch, die korrekten Wetterdaten zu archivieren. Denn zwar wird oft über das Wetter aus dem August im vergangenen Sommer geredet, aber die jeweiligen Erinnerungen sind doch andere, weil das Gedächtnis einem eben einen Streich spielt“, sagt Franz Fischer. Nun kann er in seinem Wetterarchiv immer genau nachschauen und stellt viele der umfangreichen Daten auch im Internet für Interessierte zur Verfügung. Denn Sohn Christian hat vor rund sieben Jahren eine eigene Webseite aufgebaut. „Wir haben uns bei anderen Wetterstationen umgeschaut, was diese so alles für Daten sammeln, und dann auch unsere erweitert“, berichtet Christian Fischer. Im Herbst wurde zudem eine neue und hochwertigere Messeinheit angeschafft.

Alle fünf Minuten erfasst die Wetterstation im Garten Werte wie Temperatur, Luftdruck und Sonneneinstrahlung. Auch der Niederschlag wird gemessen. „Im Winter wird die Einrichtung geheizt, damit der Schnee schmilzt und auch dann die korrekte Niederschlagsmenge erfasst wird“, erläutert Christian Fischer. Auf dem Dach des Hauses im Hechtweg werden zudem Wind und Windrichtung erfasst. Für einen optischen Eindruck liefert eine Webcam alle fünf Minuten aktuelle Standbilder. Automatisch gehen die Daten über das Internet auch an die Wetterwarte Süd. Eine Vorhersage erstellen Fischers aber nicht. „Mit einer einzelnen Messstation geht das auch nicht. Für eine solide Vorhersage, benötigt man ein Gesamtbild, wie es die Wetterwarte Süd hat“, erklärt Christian.

Am heißesten Tag herrschen 34,7 Grad Celcius

Anhand der Daten erstellt die Software für die Wetterstation auch Durchschnittswerte, zeigt zum Beispiel absolute Höchst- und Tiefstwerte seit Messbeginn auf. So war es in diesem Januar bislang durchschnittlich 0,08 Grad Celsius warm, der Höchstwert betrug 6,8 Grad, der Tiefstwert bei -8,9 Grad. Insgesamt hat es in diesem Monat bislang 42 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag gegeben. Zum Vergleich: Genau so viel Niederschlag hat es im vergangenen Jahr in kurzer Zeit an einem Tag gegeben, als am 6. Juni das verheerende Unwetter über Ostrach hinwegzog. Der vergangene Sommer brachte auch den heißesten Tag der bisherigen Aufzeichnungen hervor: Am 31. Juli herrschten 34,7 Grad Celsius. Der kälteste Wert stammt mit -18,3 Grad aus der Nacht vom 7. Januar 2017.

Anfragen von Freunden und Bekannten haben Fischers zum Wetter bislang eher selten. Aber in einem Zeitungsbericht haben sie mal gelesen, dass es am Wochenende häufiger regnen würde als unter der Woche. Sogleich machte sich Christian Fischer an die Recherche und fand heraus: Für Ostrach war dieses Regenphänomen nicht zu bestätigen.