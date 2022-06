Werner Dannemann kommt nach Tafertsweiler

Werner Dannemann ist am Freitag, 17. Juni, ab 19 Uhr in Ostrach-Tafertsweiler zu Gast. Bei Biergartenwetter findet das Konzert im Freien als kleines Open Air auf dem Dorfplatz statt, bei unsicherer Wetterlage als Wohnzimmerkonzert im Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Konzert gibt es gegen 23 Uhr noch eine kleine Aftershow Disco Party mit freiem Eintritt.

Dannemann steht seit 57 Jahren auf der Bühne und gilt seit den 1990ern als „Schwäbischer Jimmy Hendrix“, so dass ihn die Scorpions als ihren Gitarristen unter Vertrag nehmen wollten, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Dannemann hat abgelehnt und sein eigenes Ding als selbständiger Künstler gemacht. Als virtuoser Gitarrist, Sänger und Songwriter hat er bereits 37 CDs veröffentlicht und 150 Projekte, oft mit sozialem Hintergrund, organisiert. Am 17. Juni gibt Werner Dannemann (Gitarre, Gesang, Songwriting) nun zusammen mit dem Profimusiker Klaus Brosowski (Piano, Keyboard) ein Gastspiel in Tafertsweiler. Das Duo wird eine Melange aus Blues, Rock, Oldies und Eigenem präsentieren. Der Eintritt kosten zehn Euro (nur Abendkasse).