Wenn sich die Schlange im Haus versteckt

Begegnung mit Afrika: Rund drei Monate haben sich die Kinder des kommunalen Bildungshauses Kombile in Ostrach-Magenbuch im Rahmen eines Projekts mit Afrika beschäftigt. Ein Höhepunkt dabei war der Besuch von Dr. Jite Erharhaghen am Montag. Der Arzt stammt aus Nigeria.

Jite Erharhaghen ist Internist und Kardiologe und arbeitet in einer internistischen Gemeinschaftspraxis in Bad Saulgau und im Krankenhaus Bad Saulgau. Die Kindergarten- und Schulkinder des Bildungshauses hatten viele Fragen an ihn. Besonders brennend interessierten sie sich für die afrikanische Tierwelt. So wurde Erharhaghen nach Schlangen, Elefanten und Geparden befragt. Vor Schlangen habe er heute keine Angst, aber Respekt, antwortete Erharhaghen.

Der Arzt, in nigerianischer Landestracht gekleidet, erzählte eine Anekdote, und die Kinder hörten gespannt zu: Als er im Grundschulalter war, betrat er einmal die Küche eines Hauses und sah dort eine etwa anderthalb Meter lange Schlange auf dem Boden. Aufgeregt lief er aus der Küche und warnte seine Angehörigen vor dem Tier. Doch als diese in der Küche nachschauten, war die Schlange zunächst nach langer Suche nicht zu finden – bis dann jemand im Behältnis für den Gaskocher nachschaute. Darin war eine Kobra verborgen, eine Giftschlange.

Von dem Mediziner erfuhren die Kinder, wie vielfältig Nigeria ist. So gibt es in dem Land laut Erharhaghen rund 200 Sprachen. Erstaunt waren die Kinder, als er erzählte, dass er 20 Geschwister habe. Damals sei es noch üblich gewesen, dass die Männer mehrere Frauen hatten, so auch sein Vater. Seine Mutter und sein Vater hatten neun gemeinsame Kinder. Erharhaghen stammt aus dem Nigerdelta, also aus dem Süden Nigerias.

„In Nigeria gibt es sehr reiche Leute, und es gibt sehr arme Leute“, erklärte der 49-Jährige seinen jungen Zuhörern. Manche Familien würden zu siebt oder acht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 40 Quadratmetern leben, andere wiederum zu zweit auf 140 Quadratmetern. Auch die Qualität der medizinischen Versorgung ist sehr unterschiedlich: Während in den Großstädten die Ärzte um Patienten konkurrierten, gebe es in einem Landkrankenhaus zum Beispiel nur zwei bis drei Ärzte, die dann 20 000 bis 30 000 Menschen versorgen sollen. „Wir waren drei Ärzte im ganzen Krankenhaus“, berichtete er von seinen eigenen Erfahrungen. 1996 lernte er während eines Besuchs in Deutschland seine spätere Ehefrau Gabriele kennen, und so zog er nach Deutschland um. Alle zwei, drei Jahre fliege er heute in seine Heimat. „Ich nehme dann viele Medikamente, Kleidung und Geschenke mit.“

Das Bildungshaus: Im Bildungshaus Kombile werden 17 Erst- und Zweitklässler von Lehrer Franz Wohlfahrt unterrichtet. Gut 30 weitere Kindergartenkinder sind ebenfalls in dem Haus untergebracht. Über Ulrike Hund, Leiterin des Kindergarten-Bereichs, kam der Kontakt zu Dr. Jite Erharhaghen zustande. Die insgesamt rund 50 Kinder haben sich über Monate mit dem Thema Afrika auseinandergesetzt. „Unser Haus Kombile war eigentlich ein kleines Afrika“, sagt Wohlfahrt. Die Kinder bastelten Tiermasken, sangen afrikanische Lieder und trommelten dazu. Sie sahen Filme über Afrika, hörten Geschichten, kochten Afrikanisch, Töpferten, Webten und Knüpften. „Wir haben viel Theater gespielt“, ergänzt Wohlfahrt. Auch bauten die Kinder eine „afrikanische Hütte“ auf einem Spielplatz.

Spendenlauf am Donnerstag: Diesen Donnerstag, 11. Mai, findet in der Ostracher Schule – dazu gehört die Magenbucher Außenstelle – ein Lauftag statt. Die Kinder des Bildungshauses haben im Vorfeld unter Angehörigen, Verwandten und Nachbarn um Spenden geworben. Für jede Minute, die die Kinder laufen, gibt es Geld von den Sponsoren. Das Geld bekommt das Hilfswerk Jam (Joint Aid Management), das notleidende Kinder in ländlichen Regionen Afrikas unterstützt.