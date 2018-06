Wegen des Umbaus fehlen den Schützen Trainingsstunden

Nach einem Jahr Bauzeit haben die Ostracher Sportschützen in ihrer Hauptversammlung eine positive Bilanz der bisherigen Arbeiten gezogen. Bislang haben die Mitglieder rund 1100 Arbeitsstunden für den Neubau des 50-Meter-Kleinkaliberschießstandes geleistet. „Für die logistischen Aufgaben werden es wohl ähnlich viele Stunden gewesen sein“, betonte Vorsitzender Thomas Fränkel in seinem Bericht.

„Noch befinden wir uns im vorgegebenen Zeitrahmen, auch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung ist mehr als positiv zu bewerten“, sagte Fränkel. Nachdem die Rohbauarbeiten und Erdbewegungen abgeschlossen sind, geht es jetzt in die Zielgerade. Die Verschönerungsarbeiten wie Verschalung der Blenden, das Auflegen der Grünmatten und Einebnen der Grasfläche sind die nächsten wichtigen Arbeiten. Hierfür veranschlagte Fränkel rund 500 Arbeitsstunden, die man gemeinsam noch zu leisten habe. Nach der Fertigstellung werde die Schießanlage des Schützenvereins Ostrach mit zu den modernsten im weiten Umkreis gehören. „Darauf dürfen wir alle stolz sein“, sagte Fränkel.

Auch die Sanierungsarbeiten an den bestehenden Pistolen- und Luftgewehrständen werden laut Fränkel noch so manche Stunde einfordern. Ebenso sollen die Sanitäranlagen neu gemacht, sowie das Vereinsheim noch farblich aufgewertet werden. Trotz der angespannten Finanzlage bedingt durch die Investitionen im Umbau der Kleinkaliberschießbahn, konnte Kassierer Rolf Krössing von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichten. „Auch die Ablösungen bei den Banken können dank großzügiger Spenden aus der Ostracher Geschäftswelt sowie von Einzelpersonen und Mitgliedern bedient werden, dafür gebührt allen ein herzlicher Dank“, so Krössing.

Mehr Interesse bei Jugendlichen wecken

„Bedingt durch die ganzjährigen Bauarbeiten können wir derzeit nicht unbedingt von einem durchgängigen Training sprechen“, berichtete Sportleiter Matthias Harder. Dennoch konnten Einzelschützen mit Topleistungen die Ostracher Schützen vertreten. Jugendleiterin Janett Wiedmann sprach sich für mehr Initiative in der Jugendarbeit aus. Sie wünsche sich, dass sich auch langjährige Schützen mit in die Überlegungen einbringen, um so mehr Aufmerksamkeit und Interesse der Jugendlichen für den Schießsport zu wecken. Auch beim Ostracher Ferienprogramm werde man sich wieder vorstellen und ein interessantes Angebot anbieten.

Für die Gemeinde Ostrach beglückwünschte Bürgermeisterstellvertreter Siegmund Bauknecht den Schützenverein für sein umtriebiges Vereinsleben. Auch er freue sich heute schon auf die neue und moderne Schießanlage. Nach seinem ersten Jahr als Schriftführer gab Thomas Gödeke der Versammlung bekannt, dass der gesamte Informationsfluss innerhalb des Vereins künftig transparenter und informativer gestaltet werden soll. Anfänge hierfür seien bereits in die Wege geleitet worden.

Nachdem Gebhard Nusser aus persönlichen Gründen die Aufgaben des Gerätewarts wieder zurückgab, wurde Christian Fischer für ein Jahr für das Amt bestimmt. Im Zuge der Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder erhielten Bernhard Brunner, Franz und Hubert Knoll, Markus König sowie Hans-Peter Manhald für ihre 25-jährige Vereinstreue einen Zinnteller vom Vorsitzenden Thomas Fränkel überreicht. Seit zehn Jahren beteiligen sich Thomas Binder, Daniel Weber, Armin Rist, Tatjana Sauter, Fabian Maier, Florian Kling und Christian Fischer an dem Vereinsgeschehen des Schützenvereins Ostrach.