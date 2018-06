Weg frei für Waldkindergarten

Der Waldkindergarten ist in die Bedarfsplanung der Gemeinde Ostrach aufgenommen worden. Während der Verein Waldkindergarten Ostrach, der auch Träger ist, nun in die konkrete Planung gehen kann, muss der katholische Kindergarten St. Pankratius auf einen geplanten Anbau verzichten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend entschieden.

Das Interesse der Bevölkerung an dieser Entscheidung war groß: Rund 50 Zuhörern waren ins Pfarrheim nach Ostrach gekommen, um die Debatte mitzuverfolgen. „In der Bevölkerung gibt es sehr geteilte Meinungen darüber, ob Ostrach einen Waldkindergarten braucht. Und genauso ist es auch im Gemeinderat“, brachte es Markus Uhl auf den Punkt.

Von einem Start des Waldkindergartens am 1. April 2016 ausgehend, liegen neun Anmeldungen vor, darunter von drei auswärtigen Kindern. Davon sind fünf Kinder unter drei Jahre alt. Sie belegen aufgrund des erhöhten Betreuungsaufwands jeweils zwei Plätze. „Somit wären in der Waldkindergartengruppe zum 1. April kommenden Jahres 14 von 20 möglichen Plätzen belegt“, erläuterte Renate Döring. Der Verein Waldkindergarten Ostrach hat jährliche Kosten von 97000 Euro berechnet. Er beantragt eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ostrach von 85 Prozent. „Das entspricht 82500 Euro im Jahr“, sagte Döring.

Bedenken gegen das Konzept

Im Mittelpunkt der Diskussion standen einerseits die Kosten, die auf die Gemeinde durch die Gründung des Waldkindergartens zukommen. andererseits ging es den Räten um das pädagogische Konzept. „Die Vielfalt in der Kindergartenbetreuung soll ein Aushängeschild für die Gemeinde sein“, sagte Matthias Seitz. Die Gemeinde könne durch ein breit aufgestellte Angebot ihre Attraktivität nur steigern. „Der Bedarf an einem Waldkindergarten ist da“, sagte er. Auch Jörg Schmitt bezeichnete den Waldkindergarten als „sinnvolle Ergänzung“ des bestehenden Angebots.

Während Arno Demattio sich vom pädagogischen Konzept des Waldkindergartens „voll überzeugt“ zeigte, beteuerte Hubert Frank, der als Ortsvorsteher von Magenbuch Rederecht im Gemeinderat hat, es gehe nicht in seinen Kopf hinein, warum Ostrach einen Waldkindergarten brauche. Er verwies auf Städte in der Region. „Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch: Sie brauchen auch keinen Waldkindergarten“, sagte er.

Bedenken äußerte auch Andreas Barth, der das Konzept des Waldkindergartens grundsätzlich in Frage stellte. Er räumte ein, dass Kinder zwar Natur erleben sollten. Das gehe seiner Ansicht nach in der ländlichen Region genauso gut in den bereits bestehenden Kindergärten. „Ostrach ist nicht Berlin-Mitte“, sagte er. Er könne nicht nachvollziehen, warum die Gemeinde dafür über 80000 Euro im Jahr ausgeben soll.

Uneins waren sich die Räte auch bezüglich der Kosten, die für den Waldkindergarten aufgewendet werden müssten. Einen „deutlichen Mehraufwand“ sah Hubert Frank. Er verwies darauf, dass die Gemeinde Ostrach schon jetzt genügend Kindergartenplätze vorhalte. „Es dreht sich bei dem Waldkindergarten vor allem um Personalkosten. Drumherum sind für so eine Einrichtung eher wenig Aufwendungen nötig“, sagte Alois Müller. Ähnlich argumentierte Markus Uhl. Er betrachte den Waldkindergarten als ein risikoloses Experiment, „auch aus finanzieller Sicht.“

Weil einige Räte die Sorge äußerten, dass nach Einführung der Einrichtung das Interesse am Waldkindergarten wieder sinken könnte, koppelte das Gremium seine Zustimmung an die Bedingung, dass zum Start am 1. April 2016 mindestens 14 Plätze belegt sind. Drei Räte stimmten gegen den Beschluss.

Kein Anbau für St. Pankratius

Die Nachsicht hat nun der katholische Kindergarten St. Pankratius. Er hatte bei der Gemeinde einen Anbau beantragt. Diesen lehnte der Gemeinderat nun ab. Der bisher dreigruppige Kindergarten soll künftig nur noch zwei Gruppen haben. Einerseits liege das daran, dass der Kindergarten der älteste in der Gemeinde Ostrach sei. „Er ist schon ziemlich beengt, sagte Renate Döring im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Es hänge aber auch mit der Bedarfsanerkennung des Waldkindergartens zusammen. Denn genügend Kindergartenplätze gebe es in Ostrach bereits. „Es ist noch nicht klar, wann die dritte Gruppe geschlossen wird“, sagte Döring.