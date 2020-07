Heißer Wasserdampf hat am Dienstagnachmittag in einem Hotel in Waldbeuren einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, waren vier Fahrzeuge und über 30 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz und stellten im Saunabereich eine laufende Dusche fest, die verantwortlich für das Auslösen des Brandalarms war.