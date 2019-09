VR-Mobile sind für soziale Dienste unterwegs

Am Freitagnachmittag hat die Volksbank Bad Saulgau zur regionalen Übergabeveranstaltung des Sozialprojektes „VRmobil“ 2019 in die Filiale Ostrach eingeladen. Seit 2008 gibt es die Spendenaktion der Volks- und Raiffeisenbanken Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen.

Bei der landesweiten Veranstaltung hatte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha als Schirmherr des Projektes auf Schloss Solitude für 115 Fahrzeuge symbolisch die Schlüssel übergeben. Die Fahrzeuge stehen den sozialen Einrichtungen auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung, was einer Gesamtspende von 1,18 Millionen Euro entspricht. Das Besondere daran: Die Bankkunden selbst machen dies möglich. Rund 350 000 Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg haben jeden Monat bei ihrer Bank insgesamt mehr als 1,2 Millionen Lose des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg erworben. So funktioniert das Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro, davon gehen 7,50 Euro auf ein Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesem Einsatz werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine in der jeweiligen Region gespendet. Mitglieder des Gewinnsparvereins sind 121 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg.

Das gesamte Spendenaufkommen wird dieses Jahr rund 9,4 Millionen Euro betragen. Auf die Volksbank Bad Saulgau entfallen 150 000 Euro. „Dies ist eine großartige Hilfe für Einrichtungen in unserer Region und unser Beitrag für soziale, sportliche und kulturelle Projekte“, so der Vorsitzende Klaus Remensberger bei der regionalen Übergabe der VR-Mobile. Seit 2008 wurden insgesamt 31 VR-Mobile in der Region ausgegeben. In diesem Jahr drei Neuausgaben und zwei Zuspenden zum Ankauf nach Leasingende. Dies entspricht einer Spendensumme von mehr als 26 000 Euro. Neue VR-Mobile verrichten gute Dienste bei den Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) in Scheer, dem Caritasverband Sigmaringen und dem Ambulanten Dienst „Waldhäusle“ in Pfullendorf. Die Zuspenden zur Finanzierung des Ankaufes nach Leasingende erhielten der Ambulante Dienst und der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Sigmaringen.

Der Technische Leiter des Caritasverbands Sigmaringen, Peter von Koeding machte in seiner Dankrede am Beispiel des im Rahmen des Pakts für Integration bei der Caritas neu geschaffenen Integrationsmanagement deutlich, wie wertvoll ein solches VR-Mobil ist. Gerade in einem flächenmäßig großen Landkreis wie Sigmaringen sei für die sozialen Dienste die Mobilität eine wichtige Voraussetzung zur Erfüllung der Aufgaben.