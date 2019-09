Von Geschäftsreisen bringt er Zeitungen mit heim

Erich Brosig aus Ostrach besitzt 130 Exemplare von Tageszeitungen aus 85 verschiedenen Ländern, die er jeweils vor Ort gekauft, gelesen und mit nach Hause gebracht hat. Die Sammlung ist in einem Zeitraum von 2012 bis heute entstanden und wird natürlich weitergeführt. Die kleine Ausstellung, die Brosig im Wohnzimmer aufgebaut hat, ist beeindruckend: Es liegen Tageszeitungen aus China, Indien, Australien, von den Philippinen, Nahost, Moskau, aus dem Allgäu und dem Thüringer Wald nebeneinander. Natürlich liegt mittendrin auch die „Schwäbische Zeitung“. Es ist sichtbar: Erich Brosig ist Fan von Tageszeitungen und weitgereist.

Er ist Ingenieur und seit rund 25 Jahre im Vertrieb. Seit ein paar Jahren arbeitet er bei dem Tuttlinger Unternehmen Aeskulap und ist international unterwegs. Wenn er in einer Stadt ist, besorgt er sich im Hotel oder am Kiosk eine lokale englisch-, deutsch- oder italienischsprachige Tageszeitung. Von 2012 bis 2017 hat er Südostasien, inklusive China betreut, teilweise auch dort gelebt.

Kontrolle ist spürbar

Er zeigt ein Exemplar der „Shanghai Daily“. Man spüre beim Lesen, dass die Zeitung von der Regierung kontrolliert wird. Zum Beispiel wird in dieser Ausgabe über Feinstaub berichtet. Da gibt es einen Index, der täglich veröffentlicht wird. Verheimlichen könne man den Smog zwar nicht, in der Berichterstattung werde aber betont, was die Regierung alles zur Verbesserung der Luft unternehme. In Wirklichkeit werde es aber immer schlimmer, erklärt Brosig. Bei der Lektüre solcher Zeitungen merke man, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben.

Tageszeitungen sind für Brosig wie ein Tagebuch. Wenn er ein Exemplar ein paar Jahre später wieder liest, dann erinnert sich an die Ereignisse. Aus Indonesien hat er ein Exemplar der „Jakarta Post“ mitgebracht: Da sei viel über Sport und wenig über Politik zu finden. Damals war ein Flugzeug im Busch abgestürzt: Das steht groß auf der Titelseite. Eine ganz besondere Titelseite ist die des „Manila Bulletins“. Sie erstreckt sich über die Titelseite und die Rückseite, auf das gesamte Blatt, und zeigt eine christliche Prozession, an der tausende von Menschen teilnehmen.

Aus dem Vietnam hat Brosig ein Exemplar der „Saigon Times“ mitgebracht. Eigentlich erwarte man dort keine englischsprachige Tageszeitung. Auch sie werde von der Regierung kontrolliert. Anders sei es in Indien: Dort könne man überall englischsprachige Zeitungen kaufen; die Presse sei dort frei. „The Times of India“ oder „The Hindu“ bringen auch kritische Berichte, zum Beispiel über Korruption.

In manchen Zeitungen ist die Intention klar spürbar: Zum Beispiel in den „Gulf News“ aus Dubai, die sich an Geschäftsleuten, die dort zwischenlanden, adressieren, werde betont, wie gut die Wirtschaft im Land funktioniere. In Hongkong dagegen sei die Presse frei, sofern sie lokal berichtet. Schon 2016 standen die Demonstrationen in der „South China Morning Post“. Schlechtes über China könne aber natürlich nicht publiziert werden.

In den vergangenen zwei Jahren reist Brosig nicht mehr nach Fernost, sondern innerhalb Europas für Aesculap und bringt von dort die Tageszeitungen heim nach Ostrach. Zum Beispiel eine deutschsprachige „Prager Zeitung“. „Da gibt es noch eine Tradition aus der Zeit der K.-und-K.-Monarchie“, erklärt er. Auch in Moskau gebe es eine deutschsprachige Tageszeitung, die 1870 gegründet wurde. Sie sei eher eine kritische Zeitung, was die russischen Zeitungen nicht sein könnten.

Seinen Urlaub verbringt Brosig gern in Deutschland und sammelt unterwegs Tageszeitungen. Eine seiner Lieblingsexemplare ist die aus Schmalkalden mit dem Namen „Freies Wort“. Wahrscheinlich habe es eine Art Bezug zum Schmalkaldischen Bund von 1531, in dem Protestanten für ihre Religionsfreiheit kämpften.

Und die „Schwäbische Zeitung“? Die sammelt seine Frau für Erich Brosig, damit er sie lesen kann, wenn er von der Geschäftsreise zurück ist. Die lokalen Nachrichten seien ihm sehr wichtig. „Woher soll ich sie sonst bekommen?“ Und er bedauert, dass die Printausgaben von Tageszeitungen in Deutschland rückläufig sind. „In unserem Land kann man alles schreiben; in anderen Ländern sind Nachrichten oft eingefärbt. Wir leben in einem Paradies. Das schätzen die Leute hier nicht mehr“, sagt er.