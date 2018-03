Von der Selbsthilfegruppe zum Sozialverband

Als Selbsthilfeorganisation für Verwundete, Kriegerwitwen und -waisen wurde der Verband der Kriegsbeschädigten (VdK) nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Heute sind die Ortsgruppen vor allem Anlaufstelle für Rentner sowie Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und sozial benachteiligte Menschen.

Seit 70 Jahren ist Frieda Domakowski aus Levertsweiler Mitglied im Verein, der seit den 1990er-Jahren offiziell Sozialverband VdK heißt. Bei der Hauptversammlung des Ostracher Ortsverbandes am Samstag, 10. März, wird sie dafür offiziell geehrt. Als ihr Mann Erwin nach Kriegsende von Danzig nach Ostrach kam, ist auch er 1948 direkt in den Verband eingetreten. „Er hatte einen Durchschuss an der Schulter und über den Verband gab es Unterstützung, aber auch Kontakt zu anderen Betroffenen“, berichtet die 89-Jährige. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1983 ist sie dem Ostracher Ortsverband treu geblieben. „Ich musste zwar bislang nie Hilfe in Anspruch nehmen, aber habe meinen Beitrag immer gerne bezahlt. Denn schließlich gibt es viele Betroffene, für die der Verein eine wichtige Unterstützung ist“, sagt Domakowski. Die Ostracherin hat aber auch die Geselligkeit stets genossen, sei es bei Ausflügen oder dem traditionellen Adventskaffee. „So kam man immer mit Gleichgesinnten ins Gespräch und hat auch etwas erlebt“, sagt die 89-Jährige.

Seit der Gründung des Sozialverbandes VdK im Kreis Sigmaringen vor 70 Jahren hat sich einiges gewandelt. „Schon in den 1970er-Jahren hat er sich für Rentner, Behinderte und sozial Benachteiligte geöffnet“, sagt Anton Bohner, Vorsitzender des Kreisverbandes. Denn da die Zahl der Kriegsbeschädigten abnahm, widmete sich der Verband auch allgemeinen sozialen Fragen.

Rund 3500 Mitglieder im Kreis

„Gefragt ist vor allem die Rechtsberatung, etwa bei Rente und Arbeitslosigkeit. Aber auch mit Widersprüchen zum Pflegegeld und allgemein dem Sozialhilferecht haben die Anwälte gut zu tun“, berichtet Bohner. Entsprechend habe sich auch die Zusammensetzung des Vereins geändert. Es seien längst nicht mehr nur die Betroffenen und Hinterbliebenen der Kriegsversehrten, sondern auch viele jüngere Menschen mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen. Den mehr als 20 Ortsverbänden im Kreis Sigmaringen gehören rund 3500 Mitglieder an. In Ostrach hat der Sozialverband derzeit mehr als 170 Mitglieder. Andrea Knäpple, Schriftführerin des Ortsvereins, beobachtet dabei auch einen anderen Trend: „Es werden immer mehr Menschen Mitglied, auch wenn sie unsere Hilfe noch gar nicht benötigen.“ Und so wird es sicher auch Frieda Domakowski beibehalten.