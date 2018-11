Vom Atelier zum geistigen Tauschplatz

Rund 100 geladene Gäste waren am Dienstagabend zur Verleihung des Kulturpreises des Landkreises Sigmaringen in das Grundschulfoyer nach Ostrach gekommen. Wohl nicht nur um den Preisträgern Sigrid und Peter Weydemann zu gratulieren, sondern vor allem weil sie die Freude über die Auszeichnung mit dem Paar teilen wollten.

Kreisarchivar Edwin Ernst Weber übernahm für die erkrankte Landrätin Stefanie Bürkle die Begrüßung. „Weydemanns haben ihr Atelier in Laubbach zu einem Ort der künstlerischen Begegnung entwickelt.“ Zeitgleich habe Sigrid Weydemann sich neben ihrer Arbeit als Lehrerin für Biologie und Deutsch stets für Frieden und Integration eingesetzt. Peter Weydemann sei schon zu seinem 70. Geburtstag mit einer Retrospektive in der Kreisgalerie im Schloss Meßkirch gewürdigt worden. Eine weitere Ausstellung sei in Planung. „Das Atelier Laubbach hat sich über viele Jahre hinweg als freier geistiger Tauschplatz in Landkreis und Region etabliert, der für das Kulturleben und den zivilgesellschaftlichen Dialog von unschätzbarer Bedeutung ist“, verlas Weber aus der Begründung der Jury.

Seit 1985 gibt es das Atelier

Die gebürtigen Berliner leben seit 1978 im Ostracher Ortsteil Laubbach, haben seit 1985 dort ein Atelier. Der Künstler Peter Weydemann ist durch seine Zeichnungen und Drucke bekannt, die im Atelier Laubbach entstehen. Seit dem Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin ist er freischaffend als Maler und Grafiker tätig. Weydemann stellt sein Atelier unter anderem auch für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge zur Verfügung. Sigrid Weydemann war acht Jahre im Ostracher Gemeinderat und ist bis heute in dem 1990 von ihr mitgegründeten Arbeitskreis „Treff International“ für Aussiedler und Asylbewerber aktiv.

In ihrer Laudatio würdigte Ulrike Niederhofer unter anderem die Willkommenskultur, die im Atelier herrsche. Mit ihren Ausstellungen seien sie nie einem Kunsthype gefolgt, sondern hätten das gezeigt, was sie selber interessiert. Wichtig sei immer die handwerkliche Qualität gewesen. Weder für Ausstellung noch Skulpturengarten sei jemals Eintritt erhoben worden. „Dahinter steckte auch immer eine soziale Komponente, damit diejenigen, die noch keinen Zugang zur Kunst gefunden hätten, ihre Hemmschwelle überwinden“, sagte Niederhofer. Weydemanns seien bewusst von Berlin ins abgelegene Laubbach gezogen, weil die Großstadt keinen Platz für entschleunigte Kreativität ermögliche. „Sie haben beschlossen, sich Zeit dafür zu nehmen und sind schon vor mehr als 30 Jahren einem Wunsch gefolgt, den heute viele haben“, sagte Niederhofer.

Ein Lob auf die Pampa

„Wenn man das so hört, klingt das wie ein Lob an die Pampa“, sagte Peter Weydemann bei seiner Dankesrede mit einem Schmunzeln und erntete angesichts der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgelösten Pampa-Debatte Applaus. Seiner Ansicht nach sei dieses Lob angebracht. „Auch wir sind als Reingeschmeckte mit einer gewissen Arroganz von Berlin gekommen. Sozusagen vom Kudamm ins Kuhdorf“, erinnert sich Weydemann. Doch ohne die Nachbarschaft in Laubbach wäre das Atelier in dieser Form gar nicht möglich. „Wir sind nicht isoliert, sondern gehören dazu. Diese Einbettung unserer Arbeit in das Ländliche ist etwas ganze Wichtiges“, sagte der 80-Jährige.

Mit der von Weydemanns ausgewählten Gruppe Tišina schloss sich ein Kreis: Vor 30 Jahren hatten die Musiker ihren ersten Auftritt im Atelier Laubbach. Das Ensemble ist am Gymnasium in Wilhelmsdorf entstanden – der ehemaligen Wirkungsstätte von Sigrid Weydemann.

Das Kulturforum des Landkreises Sigmaringen und die Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Sigmaringen vergeben seit 2009 den Kulturpreis. Mit ihm wird jedes Jahr eine Persönlichkeit oder Institution gewürdigt. Er soll zugleich Ansporn für ein öffentliches Wirken zugunsten des kulturellen Erbes und der kreativen Potenziale in der Region sein. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem das Kreisverbandsjugendorchester, Prof. Dr. Erwin Zillenbiller aus Veringenstadt, Ewald Reichle aus Mengen und Alban Beikircher aus Bad Saulgau. Vergangenes Jahr wurde mit Lilo Braun aus Meßkirch erstmals eine Frau mit dem Preis ausgezeichnet.