Vollsperrung der Straße zwischen Ostrach und Altshausen

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt die schadhafte Fahrbahndecke der L 286 zwischen Ostrach und Altshausen diesen Sommer erneuern. Das teilt es in einer Pressemeldung mit. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der L286 notwendig. Zur Verbesserung der Verkehrsführung infolge der erforderlichen Umleitung wird die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Altshausen bis zur Abzweigung der K8036 in Richtung Hüttenreute am Ortseingang von Hosskirch. Die Arbeiten beginnen am Montag, 17. August, und dauern voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien. Der Verkehr auf der L 286 wird während der Vollsperrung über Haid, Wilfertsweiler und Hüttenreute umgeleitet. Die Ortsdurchfahrten von Eichstegen und Ratzenried sind auch von der Vollsperrung betroffen. Im Bereich der Ortsdurchfahrt von Hoßkirch werden nur stellenweise Ausbesserungsarbeiten durchgeführt, so dass diese für den öffentlichen Verkehr befahrbar ist. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes und der Verkehrsfreigabe dieses Bereichs der L 286, wird mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen. Der Abschnitt beginnt am Ortsausgang von Hoßkirch und endet bei Ostrach an der Einmündung der Altshauser Straße in die L 286. Die Fertigstellung dieses Abschnittes und somit auch der Gesamtmaßnahme erfolgt voraussichtlich Mitte Oktober. Die Umleitung für den Verkehr zwischen Hoßkirch und Ostrach erfolgt über Königseggwald.

Der Linienbusverkehr muss während der beiden Bauabschnitte ebenfalls umgeleitet werden. Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme belaufen sich auf ca. 2,28 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.