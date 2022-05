Vokalensemble „diapasón“ singt im Ostrach

Das Ravensburger Vokalensemble „diapasón“ bringt im Mai eine mehrstimmige Vertonungen von Frühlingsgefühlen zu Gehör. Unter anderem auch in Ostrach präsentiert das siebenköpfige Ensemble unter dem Titel „If music be the food of love“ Werke von Claudio Monteverdi, John Dowland oder auch Heinrich Schütz. Das Konzert findet am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr in der Sankt Pankratius Kirche in Ostrach statt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Das Vokalensemble „diapasón“ ist seit mehr als zwölf Jahren eine feste Größe in der Kulturlandschaft Oberschwabens und hat sich auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Die sieben Sängerinnen und Sänger widmen sich insbesondere der geistlichen und weltlichen Vokalmusik der Renaissance und des Barock, also des 16. und 17. Jahrhunderts.