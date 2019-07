Vier Blutspender schaffen in Ostrach die 100

„Besondere Leistungen verdienen besondere Ehrungen. Wer regelmäßig Blut spendet, leistet einen besonderen Dienst für die Volksgesundheit“, so Bürgermeister Christoph Schulz bei der Blutspenderehrung der DRK-Bereitschaft Ostrach.

Dass Blutspenden in Ostrach und Umgebung einen Stellenwert hat, beweisen die Zahlen, die die Bereitschaftsleiterin Michaela Müller bei der Begrüßung der zahlreichen Blutspender am Mittwochabend im DRK-Heim präsentierte. Seit Beginn der Blutspende in Ostrach im Jahre 1965 bis zum diesjährigen Juli-Termin konnten sage und schreibe 32 590 Blutkonserven an die DRK-Blutspendezentrale abgegeben werden. In 2018 waren es 794 Blutspender und damit 82 Spender weniger als 2017. Die Tendenz zurückgehender Blutspenden ist kreis- und landesweit zu beobachten. Bei der Blutspendeaktion am 1. Juli waren aber trotz 30 Grad Hitze und strahlendem Sonnenschein seit Jahren erstmals wieder über 230 Spender gekommen, was hoffen lässt.

Bereitschaftsleiterin Michaela Müller und Bürgermeister Christoph Schulz dankten den Blutspendern für die freiwilligen und unentgeltlichen Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten. Sie dankten aber auch den Aktiven der DRK-Bereitschaft Ostrach und den freiwilligen Helfern, die bei den vier jährlichen Terminen die Blutspendeaktionen erst ermöglichen. Von 28 langjährigen Blutspendern konnten 17 Anwesenden die Urkunden und Ehrennadeln des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen überreicht werden.

Für zehn Spenden erhielten Walter Bosch, Gudrun Dorn, Anatoli Rausch, Anja Scherer und Martina Zehnpfennig die Blutspenderehrennadel in Gold. Gold mit Lorbeerkranz erhielten für 25 Spenden Felix Baier, Susanne Bergheimer, Michael Egler, Uwe Ruder und Fridolin Seyfried. 50 Mal gespendet haben Joachim Merk, Andreas Rist und Josef Rumpel, die dafür Gold mit Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl erhielten. Gar 75 Mal den Weg zur Blutspende gefunden haben Michael Haury und Klaus Reichle, die dafür mit Gold 75 ausgezeichnet wurden. Die Spitzenreiter des Abends und nach den Worten von Bürgermeister Christoph Schulz die Vorbilder, denen es nachzueifern gilt, waren Hubert Scham und Hans-Günther Schlegel die es auf gar 100 Blutspenden brachten und dafür Gold 100 erhielten. Das Spitzentrio vervollständigt der langjährige Feuerwehrkommandant Eugen Kieferle, der an diesem Abend verhindert war. Kleine Anerkennungsgeschenke und ein gemeinsames Vesper waren der Dank an die fleißigen Blutspender aber auch die Motivationsgeste für weiteres Blutspenden.