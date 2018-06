Vielen Unternehmern ist Ostrach zu klein

Wirtschaftsförderer Manfred Essl hat in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in einem Bericht seine Arbeit vorgestellt. Als eine der großen Herausforderungen für die Zukunft nannte er an erster Stelle die Bekämpfung von Leerständen. „Vergleichbar mit anderen Gemeinden unserer Größe steht Ostrach gut da“, sagte er. „Die Grundversorgung ist noch gesichert.“

Charly Schmid kritisierte, er vermisse Hilfe im Einzelhandel. „Den Einzelhandel brauchen wir. Das ist ein wichtiges Thema, aber da sehe ich bisher noch wenig“, sagte er. Essl beschrieb daraufhin, welche Schwierigkeiten es ihm bereite, Investoren nach Ostrach zu holen. Auf der einen Seite finde er für manche Objekte keine Interessenten. Auf der anderen Seite sei es schwierig, die Investoren so weit zu bekommen, dass sie ein Objekt pachten oder kaufen. „Manche Besitzer haben überzogene Preisvorstellungen“, sagte Essl. Regelmäßig bekomme er zu hören, dass Ostrach zwar interessant sei, bei der Entscheidung dann aber letztendlich doch durchfalle. „Für viele Investoren ist Ostrach zu klein“, sagte er.

Es bleibt beim Interesse

Im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung erläuterte er, dass er investitionsbereite Unternehmer zwar ansprechen, beraten und unterstützen könne. Mit Interessenten besichtige er Objekte und informiere sie über Infrastruktur und Perspektiven in der Gemeinde. Die finale Entscheidung liege aber beim Unternehmer. „Er rechnet, wie hoch die Fixkosten sind und welchen Gewinn er erwartet. Und da kommen viele zu dem Schluss, dass sich für sie ein Geschäft in Ostrach nicht lohnen würde“, sagte Essl. Beispielsweise seien Drogeriemärkte wie Müller, DM und Rossmann an einer Filiale in einer Gemeinde mit 6700 Einwohnern nicht interessiert.

In seinem Bericht kam Essl auch darauf zu sprechen, dass er eine aktive Informationspolitik betrieben habe. Zunächst habe er Broschüren und Unterlagen über die Gemeinde aktualisiert, mit einem neuen Design und Logo ausgestattet. Außerdem habe er für die Gemeinde ein Profil im sozialen Netzwerk Facebook angelegt, mit dem er eine große Reichweite erziele, und die Pressearbeit intensiviert. Mit 15 verschiedenen E-Mail-Verteilern versuche er zielgruppengerecht Informationen zu geben.

Hinweis auf eigene Attraktionen

Auch im Bereich Tourismus habe er den Schwerpunkt verändert. Während bisher viele Flyer und Broschüren auf Ausflugsziele in der Region, zum Beispiel in Ravensburg oder am Bodensee, verwiesen, betonen sie nun das Angebot vor Ort. „Ein Ziel ist, zuerst uns selbst zu vermarkten“, sagte Essl. In Zukunft wolle er die Marketingaktivitäten für den Tourismus in Ostrach weiter stärken.

Manfred Essl ist seit 18 Monaten der erste hauptamtliche Wirtschaftsförderer der Gemeinde Ostrach. Seit dem 1. Juli 2014 hat er eine 60-Prozent-Stelle inne.