Urlaub in Waldbeuren ist für Familie Knierim Tradition

Vor zehn Jahren hat Familie Knierim aus dem Saarland kurzentschlossen nach einem Urlaubsdomizil am Bodensee gesucht. Dass die Wahl auf das Ferienhaus am Ried fiel, war purer Zufall.

Dieser Zufall erwies sich jedoch als perfekt. Die Chemie zwischen den Gästen und den Gastgebern stimmte sofort und ein Urlaub in Waldbeuren wurde schnell zum jährlichen „Muss“. Die Region kennen die Gäste inzwischen in- und auswendig, denn Spaziergänge durchs Ried, Ausflüge an den Bodensee, nach Oberschwaben, in die Schweiz oder auch nach Österreich stehen immer wieder auf dem Plan.

Am meisten aber schätzen sie die Ruhe, Gemütlichkeit und Freundlichkeit vor Ort. „Vielleicht sehen wir uns hier in zehn Jahren wieder zu einem Jubiläumsbesuch“, so das Ehepaar Knierim im Gespräch mit Bürgermeister Christoph Schulz und Ulrike Schwichtenberg von der Ferienregion Nördlicher Bodensee. Beide überreichten den Gästen zum Dank für die Treue Präsent sowie Urkunde.