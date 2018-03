Unternehmen plant neues Kieswerk

Die Kiesbaggerei Weimar will in den nächsten Jahren ihren Sitz von Ostrach-Jettkofen in den Wald bei Wagenhart verlegen. Neben der bereits bestehenden Kiesgrube, die sich an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Tafertsweiler und Hoßkirch befindet, soll das Werk entstehen.

Es soll über eine Aufbereitungsanlage, Lager, Verwaltung und die entsprechende Infrastruktur verfügen. Zunächst muss aber die Fläche dafür hergerichtet werden. Auf 3,5 Hektar soll zunächst der Wald gerodet und das darunter liegende Kies abgebaut werden. Der Gemeinderat Ostrach hat in seiner jüngsten Sitzung geschlossen für den Antrag des Unternehmens auf Kiesabbau gestimmt.

Dass die Firma nun plant, auf der 3,5 Hektar großen Fläche Kies abzubauen, sei laut Unternehmensführung nur der erste Schritt in Richtung neues Kieswerk. Allein die Rodung und der Kiesabbau soll anderthalb bis zwei Jahre dauern. Bei dieser Angabe orientiert sich die Firma an Erfahrungswerten. In diesem Zeitraum sollen die Pläne für das neue Werk von Ingenieuren ausgearbeitet werden. Bis dieses in Betrieb geht, kann es nach Informationen aus der Geschäftsführung noch etwa fünf bis sechs Jahre dauern.

Anträge liegen bei Behörden

Derzeit liegen die Anträge, die für den Bau des neuen Kieswerks notwendig sind, bei den Fachbehörden. Bis alle erforderlichen Stellungnahmen und Einwendungen eintreffen, können noch einige Jahre vergehen. Dementsprechend würden die Planungen für das Werk noch in der Anfangsphase stecken. Sie werden demnach erst dann konkret, wenn dem Unternehmen die Genehmigungen vorliegen.

Sobald die Pläne Formen annehmen, will die Kiesbaggerei Weimar die Öffentlichkeit detailliert über ihr Vorhaben informieren. Transparenz sei dem Unternehmen laut seiner Geschäftsführung wichtig. Deshalb soll bei einer Informationsveranstaltung das Projekt vorgestellt werden. Außerdem sollen Bürger die Möglichkeit haben, Fragen dazu zu stellen. Ein genauer Termin steht derzeit aber noch nicht fest. Voraussichtlich findet die Informationsveranstaltung Ende September oder Anfang Oktober in der Buchbühlhalle in Ostrach statt.

Sobald das neue Kieswerk zwischen Tafertsweiler und Hoßkirch in Betrieb geht, werden die Anlagen in Jettkofen abgebaut. Dort sind die Kiesvorräte bald erschöpft. Wenn das Unternehmen die Anlage verlässt, stehen noch Rekultivierungsmaßnahmen an.