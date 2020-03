Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Am Donnerstagabend hat laut Meldung der Polizei eine 77-Jährige aus Ostrach den Anruf eines falschen Polizisten erhalten. Der Mann rief mit unterdrückter Nummer an und meldete sich mit Polizeipräsidium Friedrichshafen. Dann erzählte er die Geschichte, dass Einbrecher festgenommen wurden und bei diesen eine Liste von Namen aufgefunden wurde, auf der auch die Adresse der Frau vermerkt sei. Die 77-Jährige bemerkte die Betrugsabsicht und gab vor, nicht alleine im Haus zu sein, woraufhin der Unbekannte auflegte. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese Betrugsmasche hin und regt an, Familienangehörige und Bekannte über das Vorgehen aufzuklären.