Unbekannter bestiehlt Badegäste

Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Liegewiese des Baggersees in Ostrach-Jettkofen die Taschen einer 78- und einer 56-jährigen Frau gestohlen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilte, befanden sich die beiden während der Tatzeit bei Baden im See. Wie Zeugen beobachteten, kam der dunkel gekleidete Dieb mit einem orange-weiß-lila-farbigen Motorrad angefahren und stellte dieses verdeckt hinter einer Baumreihe ab. Anschließend sah er sich am Ufer des Badesees um, nahm die Taschen vom Liegeplatz der Damen an sich und fuhr in Richtung Einhart davon. Bei den Taschen handelt es sich um zwei orangefarbene Werbetaschen mit der Aufschrift „Assenagon“. In einer der Taschen befand sich unter anderem eine Damenarmbanduhr der Marke Regent. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau haben die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Hinweise auf die Tat oder auf den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07581/4820 entgegen.