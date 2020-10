Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag bis Sonntagmorgen am Eingang des Pfarramtes in der Ostracher Kirchstraße einen Bewegungsmelder der Lichtanlage mutwillig beschädigt. Durch das Abreißen der Abdeckung und der Kabel entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung.