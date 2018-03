TV Ostrach zeichnet Sportler aus

Stolz haben am Sonntagnachmittag in der Pizzeria Ostrach die Absolventen des Sportabzeichens ihre Urkunden entgegengenommen. Insgesamt konnten für das vergangene Jahr 103 Sportabzeichen vergeben werden – eine beträchtliche Zahl, wie Markus Metzger, Referent des Sportabzeichens vom Landkreis Sigmaringen, vor der Übergabe fand.

Neben den 64 Jugendlichen, die sich über ihre Auszeichnungen gefreut haben, erhielten auch 39 Erwachsene sowie acht Familien eine Auszeichnung. Unter den Teilnehmern war so gut wie jede Altersgruppe vertreten: Die jüngsten Teilnehmer mit sieben Jahren sowie der älteste Teilnehmer, Udo Steindl mit bereits 71 Jahren. Er war seit dem Beginn der Abnahme des Sportabzeichens in Ostrach mit dabei und erhielt an diesem Tag zum 30. Mal das goldene Abzeichen.

Elfriede Schöb, Vorsitzende des Turnvereins Ostrach war bereits bei ihrer Begrüßung fasziniert, wie viele Personen zu diesem Anlass am Sonntag den Weg in die Pizzeria gefunden hatten. „Ein besonderes Lob gilt Erich Baur, ohne ihn würde es das Sportabzeichen in Ostrach gar nicht geben. In 30 Jahren hat er zusammen mit einem Team von Übungsleitern insgesamt 2438 Sportabzeichen sowie 198 Familienabzeichen vergeben. Das ist wirklich eine tolle Leistung“, sagte Schöb.

Nach der Übergabe der Bronze-, Silber- und Gold-Abzeichen durch Markus Metzger, blickte Erich Baur bereits in die Zukunft: „Ganz nach dem Motto ,Fit und gesund, statt müde und rund’, wollen wir nun in die neue Saison starten und daran denken, wenn wir uns alle wieder Anfang Juli zum nächsten Sportabzeichen sehen.“