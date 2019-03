TV Ostrach verleiht zahlreiche Ehrungen

Zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung des TV Ostrach hatten sich am Freitagabend zahlreiche Mitglieder und Übungsleiter im Puzzles eingefunden. Auf der Tagesordnung standen viele Ehrungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und langjährige Mitgliedschaften.

Für den Turngau Hohenzollern überreichte Vizepräsidentin Waltraud Manter acht Ehrennadeln STB Bronze, zwei Ehrennadeln DTB Bronze sowie einen DTB Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel und freute sich über das große Engagement. Vom Sportkreis Sigmaringen erhielten Anton Lang und Franz Widmer jeweils eine WLSB Ehrennadel Bronze und Elfriede Schöb eine WLSB Ehrennadel Silber. Der Verein selbst verlieh zwölf Ehrungen in Bronze für 25 Jahre Mitgliedschaft, sieben für 40 Jahre und sogar sechs für 50 Jahre. Auch das Ehrenamt wurde gewürdigt. So konnte Schöb außerdem acht Vereinsnadeln für fünfjährige, zwei Ehrennadeln Bronze für zehnjährige, eine für 15-jährige und eine für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit überreichen.

Kein Fitnesstag mehr

Die erste Vorsitzende, Elfriede Schöb, blickte auf ein sehr arbeitsintensives, aber erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Grund dafür war zum einen die Organisation des dritten Fitness- und Gesundheitstages im April letzten Jahres. Leider wurde die Zielsetzung, den Mitgliedern einen zusätzlichen Tag der Bewegung zu schaffen, nicht erreicht. „Unsere Erfahrung aus diesem Tag war, dass sehr viele Übungsleiter aus anderen Vereinen diesen Sporttag für sich als Fortbildung beziehungsweise Ideenfindung genutzt haben, die allesamt von unserem Angebot begeistert waren“, berichtete Schöb weiter. Der Verein hat sich entschlossen, diese Veranstaltung bis auf weiteres nicht mehr durchzuführen.

Bei der Aufführung des Freilichttheaters „Schwarz Vere“ hat sich der TVO mit der Bewirtung an den Vorstellungsabenden beteiligt. „Diese Veranstaltung war für Ostrach, aber auch für unseren Verein eine tolle Sache“, sagte sie und bedankte sich gleichzeitig bei den vielen helfenden Händen. Als drittes gab sie bekannt, dass ein Verfahren zum Datenschutzkonzept ausgearbeitet und zum Abschluss gebracht werden konnte. Zeitgleich konnte das Jugendschutzkonzept von der Vorstandschaft verabschiedet werden. Der Verein hofft bis zum nächsten Jahr das Gütesiegel erhalten zu können.

Die erste Vorsitzende wies darauf hin, dass in diesem Jahr zahlreiche Aktionen anstehen. So stehen wieder eine Vereinsmeisterschaft, ein Jugendaktionstag, das Dorffest und das „Sport und Show“ auf dem Programm. Allerdings gab sie an dieser Stelle bekannt, dass nun ihr letztes Amtsjahr beginnt. „Ich möchte jetzt schon anmerken, dass wir auf der Suche nach einer Nachfolge sind“, appellierte sie an die Mitglieder. Des Weiteren bedankte sie sich bei Hans-Peter Fularczyk, der sein Amt als zweiter Vorsitzender nach fünf Jahren aktiver Mitarbeit zur Verfügung stellt. Für das Amt als zweiter Vorsitzender konnte bereits eine Nachfolge gesichert werden. Bettina Stehle, bislang Jugendbeauftragte, ist bereit, dieses Amt zu übernehmen, falls sie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 12. April, dazu gewählt wird und für ihr Amt ebenfalls eine Nachfolge gefunden werden kann.

Der Verein hat keine Nachwuchssorgen. Steigende Mitgliederzahlen und eine sehr umfangreiche Auswahl an verschiedenen Sportarten lassen darauf schließen, dass sich die Mitglieder in ihrem Verein wohl fühlen und jeder eine Sportart findet, die ihm Spaß macht. Das breit gefächerte Angebot aus elf Abteilungen reicht von Aerobic, Step, Faustball, Fitness, Geräteturnen, Leichtathletik bis zu Tischtennis, um nur einen Auszug zu nennen. Finanziell steht der Verein ebenfalls gut da, so dass es möglich ist, einen Großteil des Gewinns in neue Geräte zu investieren. Am Schluss wies Schöb auf die anstehende Mitgliederversammlung am 12. April hin und hofft erneut auf zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.