TV Ostrach verleiht 149 Sportabzeichen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Auto ist am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr auf der A7 zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl in Fahrtrichtung Würzburg ausgebrannt. Das Fahrzeug hatte einen Gasantrieb. Als die Feuerwehr Ellwangen am Unfallort eintraf, stand das Auto schon in Flammen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen abstellen und den Notruf absetzen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Schadenshöhe ist momentan noch nicht bekannt.