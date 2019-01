TV Ostrach kürt Vereinsmeister

Zum Jahresanfang hat die Tischtennisabteilung des TV Ostrach die Vereinsmeisterschaft ausgetragen. In seiner Eröffnungsansprache begrüßte Abteilungsleiter Markus Briem die Spieler und bedankte sich für das zahlreiche Interesse an der Veranstaltung. Mit 23 Teilnehmern war das Turnier wieder ein großer Erfolg. Darüber hinaus nutzten auch zahlreiche Gäste die Gelegenheit, die spannenden Begegnungen zu verfolgen und nahmen auch das Catering-Angebot in Anspruch.

Am Vormittag startete das Turnier in der Turnhalle der Ostrachtalschule mit den Einzelwettbewerben der Herren und der Jugend. Hier wurde das Teilnehmerfeld der Jugend in Gruppen unterteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden, wobei sich jeweils die vier Erstplatzierten der Gruppe für die Endrunde qualifizierten. Die Endrunde wurde dann im Doppel-K.o.-System ausgetragen. Im Herren-Einzel wurde die Gruppenphase mit einer Gruppe ausgespielt. Die vier Erstplatzierten spielten dann in der Endrunde die Plätze eins bis vier aus.

Zur Mittagspause wurde das Turnier für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen, bevor es am Nachmittag mit den Doppelwettbewerben weiterging. Der Doppelwettbewerb der Herren wurde wie in den vergangenen Jahren wieder als offener Wettbewerb ausgetragen, bei dem auch Tischtenniskammeraden benachbarter Mannschaften teilnahmen. Nach Auslosung der Doppelpaarungen starteten die Begegnungen der Herren mit einer Gruppe im Modus jeder gegen jeden. Bei der Jugend wurde der Doppelwettbewerb im Doppel-K.o.-System ausgetragen. Sehr interessante Konstellationen und viele knappe Doppelspiele waren zu sehen.

Die Siegerehrung wurde im Puzzles in Ostrach durchgeführt. Abteilungsleiter Markus Briem bedankte sich nochmals für die Teilnahme und überreichte Pokale, Urkunden und Sachpreise. Auch einen großen Dank sprach er für die Turnierunterstützung und die Kuchenspenden aus.

Die Endplatzierungen im Herren-Einzel: Auf den ersten Platz kam André Dangel, gefolgt von Andreas Guffart, Markus Briem, Thomas Nusser, Reinhold Kober, Anatoli Rausch und Andreas Haller auf den weiteren Rängen.

Im Herren-Doppel siegten Felix Kahl und André Dangel, gefolgt von Georg Nusser und Andreas Haller, Emanuel Kunz und Andreas Guffart, Thomas Nusser und Ralf Widerspick (Scheer), Markus Briem und Stefan Grieß (Sigmaringen) sowie Anatoli Rausch und Martin Kober.

Im Jugend-Einzel siegte Tim Wiggenhauser gefolgt von Emanuel Kunz, Simon Wiggenhauser, Kimon Briem, Robin Müller, Julian Schnetz, Tom Hornstein, Elias Hartnagel, Lenny Hornstein, Eric Kusterer und Leon Laux.

Beim Doppelwettbewerb der Jugend holten Lenny Hornstein und Tim Wiggenhauser dern ersten Platz gefolgt von Kimon Briem und Simon Wiggenhauser, Julian Schnetz und Elias Hartnagel, Tom Hornstein und Robin Müller sowie Eric Kusterer und Leon Laux.