Turbulenzen in der Senioren-WG

Betreutes oder doch eher bereutes Wohnen? Um diese Frage dreht sich alles im neuen Stück der Theatergruppe Burgweiler. Unter der Leitung von Lucy König passt das aktuelle Theaterstück hervorragend zum demografischen Wandel und handelt von einer Gruppe Senioren, die sich zu einer Rentner-WG zusammengeschlossen hat.

Die zwei Freunde Franz Krüger (Hubert Rothmund) und Karl-Heinz Schmucker (Hubert Zoll), zwei rüstige Rentner, mieten ein großes Haus, um es unter dem Motto „Betreutes Wohnen“ teuer an andere Senioren weiterzuvermieten. Von dieser Wohngemeinschaft erhoffen sich die beiden einen mietfreien Altersruhesitz inklusive Pflege und Versorgung des Haushalts durch die weiblichen Mitbewohnerinnen. Doch so ganz gehen die Pläne der beiden Freunde nicht auf. Die neue Mitbewohnerin Luise Schmidt-Heilmann (Karina Halder) denkt gar nicht daran, den Männern den Haushalt zu führen und zieht auch Agnes König (Petra Huber) und Emilie Kaiser (Sabine Rothmund), die beiden anderen WG-Bewohnerinnen, auf ihre Seite.

Während die Frauen im Wohnzimmer ein Schwätzchen halten, müssen die Männer in der Küche schuften. Lediglich Emilies Ehemann Otto (Ralf Brodmann), der schon immer unter dem Pantoffel seiner Frau steht, greift Franz und Karl-Heinz kräftig unter die Arme.

So hatten sich Franz und Karl-Heinz ihren Lebensabend allerdings nicht vorgestellt. Kurzerhand stellt Karl-Heinz einen Antrag auf Pflegestufe drei, um seine Rente aufzubessern. Das ruft die Mitarbeiterin des Medizinischen Dienstes der Krankenkasse, Claudia Schreiner (Regina Sautter), auf den Plan, um von nun an unangemeldet in der WG aufzutauchen.

Sein Freund Franz dagegen hofft, sich mit der Hilfe einer Zugehfrau vor der lästigen Hausarbeit drücken zu können. Nur landet das Zeitungsinserat fälschlicherweise unter der Rubrik „Bekanntschaften“ und somit steht nicht eine Zugehfrau, sondern „Ausgehfrau“ Franziska Waldmann (Marina Zoll) von der Begleitserviceagentur „Honeymoon“ vor der Tür.

Als dann auch noch Michael Krüger (Jürgen Wolfensberger), der Neffe von Franz und Luises Tochter Susanne Erdmann (Rebekka Rothmund), gefolgt von Ehemann Dieter (Armin Keller) unerwartet auftauchen und jeder das Gästezimmer für sich beansprucht, nimmt das Durcheinander gänzlich seinen Lauf.

Wird Karl-Heinz tatsächlich Pflegestufe drei erhalten? Droht den beiden Frischvermählten Susi und Dieter die Scheidung noch in den Flitterwochen? Hat einer der Bewohner verbotenerweise ein Haustier? Kann Computerfachmann Michael Krüger das Herz von Krankenkassenmitarbeiterin Claudia Schreiner erobern? Hat die attraktive Franziska Waldmann dem ehegeplagten Otto tatsächlich die Augen verdreht oder findet er wieder zu seiner tyrannischen Ehefrau Emilie zurück? Verschweigt Franz seinen Mitbewohnern seine gesundheitlichen Probleme? Und was hat es mit dem geheimnisvollen Patienten von Tierärztin Sabine Grüner (Beatrix Willer) auf sich?

Fragen über Fragen, die nach vielen Missverständnissen, Verwechslungen, falschen Anschuldigungen und vermeintlichen Schwangerschaften schließlich zur Zufriedenheit aller und unter Zuhilfenahme des Publikums geklärt werden können. Endlich zieht wieder Frieden ein in die Seniorenresidenz in Burgweiler.

Viel Applaus als Lohn

Bereits in den ersten Minuten gelingt es den Akteuren auf der Bühne ihr Publikum in den Bann zu ziehen und die Zuschauer kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Nicht nur die gelungene Stückauswahl und die hervorragenden schauspielerischen Leistungen begeistern. Das Publikum belohnte die Darbietungen der Schauspieler mit viel Applaus. Ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild und die hervorragende Maske, die die Darsteller um Jahre altern ließ, rundeten die Vorstellung ab.

Zum ersten Mal auf der Bühne standen Armin Keller als Dieter Erdmann (Susannes Ehemann), Beatrix Willer als Sabine Grüner (Tierärztin) und Marina Zoll als Franziska Waldmann (Mitarbeiterin des Begeitservice „Honeymoon“). Alle drei erhielten für ihr Debüt viel Lob.

Außerdem waren hinter der Bühne und im Vorfeld fleißige Helfer aktiv. Maske/Haarstyling: Petra Böll, Souffleuse: Almut Gommeringer, Technik: Michael Heim, Harry Wolfensberger, Flyer/Plakate: Andreas Kienle, Kasse/Kartenvorverkauf: Christine Merk, Dekoration: Regina Sauter, Almut Gommeringer.

Weitere Aufführungen

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr, (ausverkauft) und Sonntag, 3. November, bereits um 18 Uhr in der Riedhalle in Burgweiler. Die Plätze sollten eine halbe Stunde vor Spielbeginn eingenommen werden. Kartenvorbestellungen nimmt Christine Merk unter der Telefonnummer 07581/52 70 77 zwischen 18 und 20 Uhr entgegen.