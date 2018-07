Terrasse bleibt im Sommer fast ungenutzt

Mallorca oder Übersee? Berlin oder Mailand? Die Frage nach der Art und Weise, wie der Jahresurlaub verbracht werden soll, stellt sich in vielen Familien. In diesem Sommer hakt die Schwäbische Zeitung bei Familien nach, die ihre freien Tage zu Hause in der Region verbringen.

Die Maiers sind eine klassische Patchwork-Familie. Da sind Martin Maier mit seiner Frau Petra, die kleine Antonia und Petras Töchter aus erster Ehe, Stefanie und Emelie. „Eigentlich haben wir gar nicht viel gemacht“, beginnen die fünf ihren Erlebnisbericht über den nun schon fast vergangenen Sommer. Und dann sprudeln alle Ereignisse doch nur so hervor. „Ich war mit meiner Gotti in Sigmaringen im Freibad“, sagt die zwölfjährige Emelie. „Da hat es große Rutschen und einen Springturm.“

Weiter erzählt sie, dass sie oft und gerne mit den Nachbarskindern gespielt habe und auch einmal das Ravensburger Spieleland besuchen durfte. Emelie hat in diesem Sommer viel erlebt. Sie hat ihren zwölften Geburtstag gefeiert und war Bewohnerin von „Saulishausen“. Auch eine Vollmondnachtwanderung stand auf ihrem Programm und Badminton spielen.

Stefanie, ihre ältere Schwester, hingegen überlegt erst, bevor sie erzählt, dass sie einen zweiwöchigen Ferienjob bei einem ortsansässigen Raumausstatter machen durfte und dass es ihr gut gefallen hat. „Ansonsten habe ich Fußball gespielt und mich mit Freunden getroffen. Manchmal durfte ich auch am Abend mal ein kleines bisschen weggehen“, erzählt die 15-Jährige. Und dann grinst sie, als sie erzählt, sie habe drei Tage „sturmfrei“ gehabt, als Martin und Petra mit der kleinen Antonia im österreichischen Bezau zum Ausruhen und Wandern waren und ihre Schwester Emelie zwischenzeitlich bei der Oma eingezogen war. Erklärend fügt sie hinzu: „Manchmal muss man auch faul sein dürfen und einfach nur „chillen“. Das geht am besten, wenn die Eltern aus dem Haus sind.“

Auf die Frage, was denn Antonia am liebsten gemacht hat, antwortet ihre Familie unisono: „Rutschen, schaukeln und tanzen.“ Und das kleine Mädchen strahlt dazu. Familienvater Martin Maier erzählt noch schmunzelnd: „Am heißesten Tag des Jahres waren wir mit den Kindern in der Wilhelma. Das Tropenhaus war eine unerwartete und wohltuende Abkühlung. Dafür war nicht so viel los.“

Emelie wünscht sich Wind zum Drachensteigen

Welche Wünsche haben die fünf für den verbleibenden Sommer? Emelie wünscht sich bald ganz viel Wind, damit sie noch mit ihrer kleinen Schwester Antonia Drachen steigen lassen kann.

Stefanie wäre gerne schon ein Jahr älter, weil sie auf das Oktoberfest in Bad Schussenried oder auf die Party in Langenenslingen möchte. Und die Eltern? „Ein problemloser Schulstart ohne Stress und ohne Streit zwischen den großen Mädels wäre ein Anfang“, meint Petra Maier und nimmt sich gemeinsam mit ihrem Mann Martin vor: „Einmal noch auf der Terrasse grillen, mit allem was dazu gehört; gutem Wetter, netten Leuten und Fackeln im Garten.“ Denn die Terrasse, so erzählen die Maiers, sei vor allem an den Abenden in diesem Sommer viel zu oft ungenutzt geblieben. Das gilt es jetzt noch nachzuholen.